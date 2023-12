Pide Jardine justicia arbitral en el América vs. León

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En el América esperan que haya un buen trabajo arbitral en esta Liguilla y no sentirse perjudicados en una serie tan importante como la que tienen contra León, misma que cierra mañana en el Estadio Azteca.

El deseo del técnico André Jardine se produce luego de un polémico partido de Cuartos de Final en el que se discutió un posible fuera de lugar de Henry Martín en el primer tanto azulcrema y dos dobles amarillas que no se marcaron en contra del León.

"Creo que yo o cualquier entrenador queremos que hagan su trabajo de la mejor forma, lo más concentrados, que no sientan la presión de A, B o C, porque es mucho trabajo el que está en juego, mucho en juego, es una campaña linda la que estamos haciendo y al final queremos solamente la justicia y que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante", comentó.

Jardine criticó lo parciales que son algunos comentaristas con micrófono, para quienes siempre el América recibe favores arbitrales.

"Cuando algunos comentaristas siempre tienen la misma opinión, no importa qué pase, siempre el favorecido es América, entonces los análisis deben ser imparciales para el bien del futbol, desarrollar, formar una opinión más limpia de la gente.

"En este partido tal vez el gol de Henry siendo un lance (acción) duro, en el límite, ahí debe prevalecer lo que se marca durante el juego, si está fuera de lugar o no, si es por un pelo o no, el árbitro no sancionó el fuera de juego y para mí no esta. Lo que me extraña es que no hablaran de las tarjetas, porque para mí lo que no hay discusión es que hay claramente una segunda tarjeta amarilla para Nico (López), clarísima. Después hay un segundo lance dudoso, de (Ángel) Mena, doy la duda, para mí también era una segunda amarilla", comentó Jardine.

ALISTA AMÉRICA REGRESO DE BRIAN RODRÍGUEZ

Brian Rodríguez podría regresar a la actividad en caso de que el América regrese a la Final, así lo perciben en el Nido de Coapa luego de la lesión en al rodilla izquierda que sufrió a mediados de octubre y por la cual se calculaba que perdería el resto del torneo.

"No fue una lesión simple, como todos saben, por suerte no se rompió ningún ligamento ni fue una una lesión muy grave, pasó muy cerca de ser una lesión de esas que requieren un año y ya está corriendo, aún no está al parejo con balón, pero está haciendo trabajos físicos, carrera, nos da la sensación de que le falta poco para estar, su nivel de fuerza en la pierna no pierde tanto porque es un jugador muy fuerte.

"Está muy dedicado. Ayer mismo yo salía porque vivimos en el mismo predio y en la noche salí con mi perro a caminar y lo vi trabajando en la alberca, lo veo trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche, bien, está con muchas ganas de conseguir llegar a tiempo.

"Cuando un jugador tiene estas ganas, con la fuerza de Brian, siento que va a ser posible si llegamos a la Final, las chances de tener a Brian sería una noticia linda, él lo merece mucho, es una fuerza más que el grupo tiene de jugar por él, es un chavo de oro que merece mucho estar con nosotros", expresó Jardine.

PIDE EL APOYO DEL AZTECA

Quedan pocas localidades para el juego en el Estadio Azteca, situación que agradeció el técnico André Jardine.

"Reconocer el apoyo que estamos teniendo, no solo en partidos fuera de casa, ante León me parecía estar 50-50 en número de afición, nuestra afición muy caliente, muy participativa, tengo la información de que ya no hay boletos, está 100 por ciento vendido, lo que demuestra que confían en nosotros y que están contentos y creyendo que podemos darles la alegría que quieren", dijo el DT.