Pide Siboldi ayuda para propietario del Veracruz

Ciudad de México.- Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, pidió apoyo para Fidel Kuri Grajales, propietario del Veracruz, club en donde los jugadores se les adeuda salario.

El timonel charrúa comentó que la Federación Mexicana de Futbol tendría que meter más las manos para solucionar el tema.

"Apoyaremos en lo que haya que apoyar. La Federación se tendrá que hacer cargo de la situación que vive un afiliado, tanto para jugadores como cuerpo técnico; tiene que haber un apoyo inclusive para Fidel también porque me imagino que no debe estar pasándola bien", explicó Siboldi este jueves en La Noria.

"Sé que él no quiere estar pasando esta situación, quisiera estar al día, pero alguna circunstancia que no conozco se lo impide".

Siboldi, quien fue DT del Veracruz en el Clausura 2019, consideró que si la directiva jarocha ha batallado para solventar deudas es porque algún obstáculo se encontró en el camino.

"No alcanzamos a estar tanto tiempo sin que los jugadores y cuerpo técnico estuvieran sin cobrar. Por lo que tengo entendido hace mucho que no han podido cobrar, habría que saber lo que pasa y por qué", apuntó.

"También entiendo de parte de la directiva que algún problema tiene, algún apoyo que no le llegó o un tema que no le permite (pagar). Creo que la Federación ya tiene que intervenir para apoyar a su asociado que es Veracruz, tanto para que Fidel, en este caso que es el dueño, pueda cumplir sus obligaciones y así también para los jugadores y todos los trabajadores del club".