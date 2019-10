Piden a árbitros no ensañarse más con el Atlas

Ciudad de México.- El técnico del Atlas, Leandro Cufré, pidió al arbitraje no ensañarse más con los rojinegros, pues aseguró que no es la primera vez que se siente afectado por las decisiones de los nazarenos.

"Hay que regresarse partidos atrás, porque sucedió en Tijuana, lo que ha venido sucediendo, hay muchas jugadas, nunca hablamos del arbitraje, somos de perfil muy bajo, pero ya basta", declaró.

El exfutbolista de los académicos declaró que el VAR sufre manipulaciones que les evita a los árbitros observar completas la jugadas para checar una repetición.

"Quiero declarar de la expulsión de Santamaría porque el jugador qué pasa por detrás de él lo hace trastabillar, pero el VAR solo va a ver que lo va a tocar con la mano, es un jugador inteligente, tiene amarilla, no la iba a tocar con la mano, pierde el equilibrio cuando le pasan por atrás pero esa misma la muestran.

"Pero esa nunca la muestran, se manipula, eso es lo que a uno le genera impotencia, si muestra la imagen de cuando la pelota la tiene en la mano, es mano, pero hay que mostrar cual el jugador le pasa por atrás y el nuestro pierde el equilibrio", concluyó.