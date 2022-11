Piden inclusión y respeto en la inauguración del Mundial

Al Khor, Qatar.- Qatar le abrió las puertas al mundo con un mensaje de respeto e inclusión en la inauguración del Mundial y homenajeando el pasado y presente de las Copas del Mundo.

Mascotas inflables de los Mundiales anteriores avanzaron por toda la cancha del Estadio Al Bayt acompañados de las canciones oficiales de esos campeonatos.

Por eso sonó el "Waka Waka" y el Waving Flag de Sudáfrica 2010, "We are One" de Pitbull, JLO y Claudia Leitte, entre otras.

Entre las mascotas estuvieron las de las ediciones en México 1970 y 1986: Piqué y Juanito.

El homenaje a las Selecciones participantes se dio con las banderas y luego unas playeras que avanzaron por el centro de la cancha, con canciones de varios países, entre ellas el "Cielito Lindo".

Antes de que ingresaran aficionados de todos los equipos a celebrar cerca de la línea de banda, todo con el ritmo de percusiones tradicionales de este país árabe.

Todo arrancó con el actor estadounidense Morgan Freeman, como maestro de ceremonias, mientras con uno de los embajadores del torneo, Ghanim Al Muftah, sobre la importancia de acercar 2 mundos en esta edición, con todo y camellos en el escenario.

Las emociones se encendieron cuando se materializó La'eeb, la mascota oficial del Mundial, luego que su imagen se paseó en la cancha.

Otro de los momentos que generó emoción fue la interpretación de "Dreamers" por parte del sudcoreano Jung Kook, de BTS, y el cantante qatarí Fahad Al Kubaisi.

Antes de cerrar con la aparición del logo oficial del Mundial en el centro de la cancha, para delirio de los casi 60 mil asistentes.