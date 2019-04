Piensan en abandonar cancha si se insulta a Maradona

Culiacán.- Tras los hechos ocurridos en la final del semestre anterior, entre aficionados del Atlético de San Luis y el técnico argentino Diego Armando Maradona, los integrantes del 'Gran Pez' contemplaron frenar el duelo en caso de que se repitan los insultos contra su timonel.

Antonio Núñez, presidente de Dorados, explicó que los jugadores no permitirán que Diego sea insultado de la misma forma y amenazaron con salirse de la cancha en caso de que los insultos no cesaran. Sin embargo, también explicó que los convencieron de no tomar estas medidas, pues entre la Directiva del Atlético de San Luis, también se llegó a un acuerdo y evitarán cualquier tipo de insultos.

La inercia positiva que mantiene Dorados desde que llegó el astro argentino ha sido reconocida a nivel mundial, resaltando mensajes de personalidades como José Mourinho o Ronaldinho, quienes han puesto atención en lo que hace Maradona desde el banquillo.

Si los de Sosa vuelven a ser campeón subirá de forma automática a la Liga MX, pero si Dorados salen vencedores se tendrá una tercera entrega del Dorados-Atlético San Luis, donde pelearán por jugar en Primera División.