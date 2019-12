Pierde Brasil el brillo y dominio

Cancún.- Las épocas de dominio de jugadores brasileños en el balompié mundial quedaron atrás, al atravesarse la generación de la mala suerte.

La referencia que marcaron Pelé, Zico, Romario, Ronaldo o el propio Ronaldinho ahora está en manos de dos personajes que opacan a los demás, y no nacieron en Brasil.

"Ojalá que vengan pronto jóvenes con mucho talento, hay muchos ahí, Neymar está siempre ahí entre los mejores, desde hace años, hay jóvenes llegando al Real Madrid, jóvenes llegando en todas partes del mundo, a Holanda. Esperemos que pronto ya llegue un joven brasileño a conquistar los premios individuales", sostuvo Ronaldinho a CANCHA.

- ¿Por qué no hay un brasileño que pueda superar a Messi o a Cristiano?

"Es difícil superar a Messi...complicadísimo", mencionó entre risas.

"Esta generación ha tenido la mala suerte de venir en la generación de Cristiano y Messi, son los dos que están a un nivel altísimo, muy difícil para todos los demás, pero Neymar todavía es joven y hay muchos jóvenes también brillando".

Brasil no gana la Copa del Mundo desde el 2002, justo cuando Ronaldinho fue parte de aquel combinado.

"Ya hace mucho que no ganamos. Creo que hay jugadores de grandísimo nivel, con mucho talento, pero las cosas no se encajan", comentó.

"Creo que no hay desesperación de momento. Brasil volverá a ganar el Mundial".