Pierde Rey Mysterio por culpa de su hijo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Cuando estuvo a punto de vencer a Roman Reigns y convertirse en Campeón Indiscutido de la WWE a Rey Mysterio su propio hijo, Dominik, le quitó la gloria de las manos.

En la batalla estelar del Super Show de la empresa estadounidense en la Arena Ciudad de México, el Rey del 619 tuvo al Campeón en toque de espaldas, pero su vástago llegó a distraer al réferi; en el desconcierto Reigns aprovechó y tacleó al de San Diego para dejarlo de cara a las lámparas.

Santos Escobar también falló en su intento por arrebatarle el Campeonato de Estados Unidos a Austin Theory y, pese a que tuvo el control del combate, el estadounidense sacó la maña y derrotó al ex Hijo del Fantasma con toque de espaldas apoyado de las cuerdas.

Seth Rollins conservó su Campeonato Mundial Completo al vencer a Dominik Mysterio, quien con sus achichincles de la facción el Día del Juicio andaba muy crecido, pero cuando lo dejaron solo, el Freakin lo mandó a dormir con un destroza caras.

En la batalla que abrió las hostilidades de la noche, Cody Rhodes se enfrentó a Damian Priest y aunque al principio de la batalla el panorama era oscuro para la Pesadilla Americana, el apoyo del público fue una inyección anímica y con una desnucadora le hizo escuchar las tres palmadas al dueño del Dinero en el Banco para llevarse la contienda.

De las más vitoreadas de la noche fue Ronda Rousey, quien tras una plática en el encordado con The Miz, tuvo un combate con su ex cómplice, Shayna Baszler y, aunque la ex UFC perdió el combate por descalificación, sentenció a su rival diciendo que Summer Slam será su fin.

En otras batallas de campeonato Rhea Ripley conservó su Campeonato Mundial Femenil tras vencer a Natalya; y en una triple amenaza, Asuka conservó su Campeonato Femenil, pasando por encima de Charlotte Flair y Shotzi