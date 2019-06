Pierde Tri Sub-22 semifinal ante Japón

Toulon, Francia— México no pudo con Japón y terminó sucumbiendo en la ronda de penales 5-4, en la semifinal del torneo Maurice Revello en Toulon.

El Tricolor que él torneo pasado llegó a la final, esta vez no tuvo el empaque para ganar en el tiempo regular donde finalizó con un 2-2, y luego en la definición desde los once pasos, Alan Mozo falló estrellando el balón en el poste derecho.

De parte del cuadro japonés, anotaron todos: Koki Ogawa, Yuki Soma, Yuto Iwasaki, Yoichi Naga y Reo Hatate.

Por el Tricolor los que no fallaron desde el manchón pena fueron: Eduardo Aguirre, Ulises Cardona, Pablo López y Francisco Córdova.

El cuarto tiro fue donde Mozo, quien milita con el Club Universidad, no estuvo fino.

Luego de un primer tiempo con pocas opciones, donde ambos cuadros se anularon, en el complemento, el Tricolor Sub 22 aprovechó el juego aéreo para poner en dos ocasiones el marcador a su favor.

Jesús Godínez puso el 1-0 al 50', aprovechando una mala marcación, y el mexicano ganó con la cabeza.

El cuadro nacional manejó bien los minutos siguientes, tratando de desesperar al rival.

Japón encontró el empate por conducto de Yuki Soma quien anotó el 1-1 al 72'.

El equipo dirigido por Jaime Lozano no quería llegar a la definición por penales y aprovechando un pase de Alan Mozo, apareció Eduardo Aguirre para anotar el 2-1 al 86'.

El conjunto nipón no dejo de luchar y un minuto antes de que finalizara el tiempo regular Koki Ogawa aprovechó un despiste de Ismael Govea y clavó el 2-2 al, enviando el partido a los penales.

Desde los once pasos, México falló y ahora tendrá que ir a jugar por el tercer lugar de la competencia el próximo sábado.

Esta escuadra se alista para los Juegos Panamericanos.