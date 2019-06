‘Piojo’, contento con el plantel de América

Ciudad de México.- Luego de realizar trabajos de pretemporada en Cancún, Quintana Roo, el América, regresó a la capital del país satisfechos con la puesta a punto del equipo azulcrema de cara al Apertura 2019.

Miguel Herrera, técnico de las águilas, señaló que está conforme con el plantel que tiene y espera no sufrir bajas de los jugadores que el cuadro de Coapa tiene en la Copa América, como Agustín Marchesín, Bruno Valdez, Guido Rodríguez, Roger Martínez y Nicolás Castillo.

"La verdad es que yo estoy muy contento con el equipo que tenemos, si el equipo se queda como está, por nosotros no pasa nada, tuvimos un gran año, pues ganamos dos de tres torneos que disputamos. Se supone que no saldrá nadie, aunque ya sabemos que hay cláusulas de rescisión y hay que atenernos a eso", explicó El Piojo.

Uno de los futbolistas que recientemente ha sido vinculado con el América es Giovani Dos Santos, sin embargo, el estratega, no quiso profundizar sobre el tema y señaló que no hay nada formal con el delantero.

"No podemos hablar de alguien que no está y de quien no ha habido contactos, yo hablo de lo tangible", finalizó.