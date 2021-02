Planean traer partidos de NFL a México este año, según comisionado

EU-. No solo la NBA planea traer más juegos a México en cuanto sea posible, sino también la NFL, pues así lo anunció el comisionado de la liga, Roger Goodell, aunque depende del comportamiento de la pandemia.

“Estamos planeando los juegos internacionales en 2021, ese es nuestro enfoque que vamos a tomar. Estaremos obviamente de cerca en contacto con nuestros socios en Reino Unido y en México y nos aseguraremos que estaremos haciéndolo de manera segura”

“Si en algún punto notamos que no podemos ejecutarlo de forma segura haremos la determinación”, anunció Roger Goodell este jueves, en su conferencia previa al Super Bowl.

El Estadio Azteca ya ha sido escenario de algunos partidos de temporada regular de la NFL, como el de Cardenales de Arizona vs 49ers de San Francisco en 2005, Raiders de Oakland vs Texanos de Houston en 2016, Patriotas de Nueva Inglaterra vs Raiders de Oakland en 2017 y Chiefs de Kansas City vs Chargers de Los Ángeles en 2019.

Como parte de la Serie Internacional de la NFL, que lleva partidos a Ciudad de México y a Londres, el juego de Cardenales de San Luis que se iba a celebrar el año pasado en la capital mexicana fue pospuesto, debido a la contingencia de Covid-19.

Fuente: www.elimparcial.com