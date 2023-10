Poco para presumir de Alexis Vega con Chivas

Aguascalientes, México.- En menos de un año, Alexis Vega pasó de ser ídolo en las Chivas a ser abucheado y que los fans del Rebaño vean factible su salida.

El 22 de noviembre de 2022, Alexis, de 25 años, portaba la "10" de México en el duelo ante Polonia en el Mundial de Qatar, donde se le recuerda llorando al escuchar el Himno Nacional.

Sin embargo, en la Copa del Mundo, Alexis pasó sin pena ni gloria y empezó a caer en sus recurrentes problemas: lesiones, irregularidad e indisciplina.

Desde el Clausura 2019, cuando se convirtió en refuerzo de las Chivas, Vega ha tenido participación en los 17 juegos de la Fase Regular en el Apertura 2019, Clausura 2021 y Apertura 2022, pero no ha jugado la totalidad de minutos posibles.

En duelos de Liguilla, únicamente en el Clausura 2023, en el que las Chivas fueron finalistas, jugó los 6 partidos, con un total de 441 minutos, de 540 totales, aunque no logró anotar.

A principio de este 2023 fue operado de la rodilla derecha y en junio sufrió otra lesión en la misma articulación que lo dejó fuera de la Copa Oro.

En este Apertura 2023, Alexis batallaba para encontrar un nivel óptimo, incluso fue abucheado en el partido ante Pachuca en la Jornada 9.

La indisciplina de Vega ha cobrado factura también dentro de la cancha, pues registra 7 expulsiones con el Rebaño, su promedio de gol es de 2.5 por campaña y solamente ha disputado completos 3 de los 10 torneos como rojiblanco.

Y fuera del campo, Alexis acaba de ser separado del plantel por violar el reglamento interno, junto a Cristian Calderón y Raúl Martínez por ingresar mujeres al hotel de concentración en Toluca, donde el Rebaño enfrentó a los Diablos.

"Con 20 años tomé decisiones que me llevaron por un mal camino, pero hoy estoy seguro de que los errores me hicieron aprender. Cuando (Veljko) Paunovic (DT) llegó yo tenía problemas de puntualidad y él me oriento para ser un buen ejemplo para los jóvenes. Me impulsó a ser un líder en el vestuario", reveló Vega semanas atrás.