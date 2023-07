¡Poder fronterizo!

Eduardo Morán / El Diario

Un total de 20 premios, entre trofeos y medallas, conquistaron ocho juarenses en el Macro Regional del circuito de la Federación Nacional de Kickboxing (Fenakib) avalado por la Conade y la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Tijuana, Baja California.

“Venimos llegando de Tijuana, del Macro Regional, fue un evento de toda la zona norte, venimos muy contentos por los resultados”, dijo Francisco Javier López, senséi de la academia López Tae-ki-do.

López agregó que incluso ya tiene a dos seleccionados nacionales que competirán en Portugal a finales de año: Alejandro Esquivel en -60 kg y Alondra Macías en hasta 56 kg.

“En Tijuana fue un evento muy grande, con más de mil registros en diferentes categorías, hubo de todo. Aquí en WAKO lo importante es que es un abanico, desde niños, jóvenes, adultos, en donde compite todo mundo, entonces son diferentes modalidades, desde point fighting (pelea de puntos), pelea continua (keep boxing), kick light, hay de todo, kata creativa, kata tradicional”, explicó López.

Luis Esquivel en la división de -40 kg conquistó dos oros en pelea de puntos y en cuarteta, Omar Pérez regresó con dos platas y un bronce en light contact y point fighting -47 kg, Mónica Holguín se colgó un oro y una plata en categorías especiales y puntos 19 kg, Emily Concepción dos platas y un bronce en pelea por puntos y formas 46 kg.

Además, Karla Sofía Concepción conquistó tres bronces en formas, cuartetas y pelea de puntos 47 kg; Daniela Pérez, siendo principiante, peleó en intermedio y sumó un oro y una plata en pelea de puntos y pelea continua 47 kg; Mateo Holguín, dos platas en open weight y en cintas negras -42 kg, y Ángel Esquivel, que pelea arriba de los 30 kg, tuvo que pelear en una división más alta y se trajo dos bronces en light contact y point fighting.

“Me siento bien, me siento orgulloso, es algo que se puede lograr. Y se lo dedico a mis papás, a mis profes, que siempre me estuvieron apoyando”, dijo Luis Esquivel, quien ya tiene siete años en la práctica de este deporte.

“Soy principiante y participé en intermedios, gracias a Dios me pude traer dos primeros y un segundo. Los primeros en puntos y en cuartetas de puntos y el segundo fue en continuo”, compartió Daniela Pérez, de 11 años de edad.

–¿Por qué te gusta practicar este deporte?

“Me gustaba mucho… mi primo fue el que entró primero y me gustaba mucho como… yo lo veía pelear y así y me encantaba verlo y dije: ‘bueno, por qué no entrarle yo’”, respondió la recién graduada de la primaria Nicolás Bravo y futura alumna de la Secundaria Técnica 33.

“Me fue muy bien, participé en el open weight, que es una categoría de todos los pesos de point fighting, me saqué el segundo lugar, pero ahí nada más premian al primer lugar con una copa.

En mi categoría oficial, que es 42 kilos o menos, cintas negras, point fighting, me saqué segundo lugar y me dieron medalla”, dijo por su parte Mateo Holguín, de 11 años de edad.

–¿Qué sientes que te faltó para regresar con el primer lugar?

“La verdad es que yo di todo y el otro niño también dio todo. La verdad es que él peleó mejor que yo en ese momento y por eso me ganó, entonces a seguir entrenando hasta poder ganar ese primer lugar. Sigo entrenando y me divierte mucho, uno tiene que aprender a perder y a ganar. Son más las veces que vas a perder en el deporte de las que vas a ganar, en este me tocó perder la final y pues a seguir entrenando”, señaló Mateo.

Macro Regional kickboxing WAKO

Nombre Medallas Modalidad

Luis Esquivel 2 oros Pelea de puntos y cuarteta

Omar Pérez 2 platas, 1 bronce Light contact, point fighting

Mónica Holguín 1 oro, 1 plata Categorías especiales, pelea puntos

Emily Concepción 2 platas, 1 bronce Pelea puntos, formas

Karla Sofía Concepción 3 bronces formas, cuartetas, pelea puntos

Daniela Pérez 1 oro, 1 plata pelea puntos, pelea continua

Mateo Holguín 2 platas, open weight, cintas negras

Ángel Esquivel 2 bronces light contact, point fighting