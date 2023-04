Poder rarámuri

Ciudad Juárez.- Decidido a figurar en el duro deporte de las orejas de coliflor y llevar un título a su natal Basaseachi, en la mera sierra chihuahuense, está Javier Manjarrez, quien este 22 de abril en la Arena Corner Sport se enfrentará al ‘Pitbull’ José Pérez González.

De cuna humilde y destinado a trabajar en las minas de su pueblo como la mayoría de los pobladores, Manjarrez encontró en el boxeo otra opción de poder ayudar a su madre y hermanos.

Con casi tres años radicando en la capital del estado y trabajando en la industria maquiladora, Manjarrez entrena bajo la mirada del consentido de la afición de Chihuahua, Arnulfo ‘Chico’ Castillo.

“Ya estamos en la etapa final, la próxima semana cerramos con sparring y trabajar sólo en el peso, pero ya prácticamente estamos cerrando la preparación”, dijo el púgil serrano

Sobre su rival (Jesús Pérez), Manjarrez comentó desconocer que estilo tiene, pero aseguró que verán a un peleador más experimentado y con mucha hambre de triunfo.

“Creo que podrán ver a un Manjarrez con más experiencia, esta será mi sexta pelea, me siento mucho más motivado”, apuntó.

Condición física de acero

Los serranos prácticamente tienen un centro de alto rendimiento natural y eso es un arma extra para los atletas serranos.

“No se si tenga algo que ver el vivir en la sierra o realmente sea la preparación que uno tiene, pero hay profes que me han dicho que casi no me canso, no se si sea por mis raíces o igual son ambas cosas”, argumentó Manjarrez Avitia.

“Pero igual si ayuda que crezcas en un lugar donde el aire es muy limpio y donde se camina mucho, yo nací y crecí allá, apenas cumpliré tres años aquí en Chihuahua”, prosiguió.

El peleador ahora radicado en la capital del estado se dijo orgulloso de sus raíces donde todos lo conocen y lo apoyan.

Su llega al boxeo

Su llegada al boxeo fue de manera casual y solamente con el propósito de practicar deporte, pero nunca le pasó el poder pelear y mucho menos debutar en el profesionalismo ya que su pasión era el futbol.

“Yo sabía que había un gimnasio de boxeo en el pueblo pero a mi no me llamaba la atención, yo jugaba futbol”, recordó.

“Yo trabajaba para Darío Díaz, quien había sido presidente municipal de mi pueblo, le limpiaba el patio de su casa y el gimnasio, fue ahí cuando me invitó a que entrenra y acepté, pero después de unos meses dejé de ir”, añadió Francisco Javier.

El regreso de Manjarrez al gimnasio de Díaz fue gracias a una señora que ayudó a Manjarrez (económicamente) para que retomara sus estudios y le pidió que también hiciera algún deporte, así que le pidió otra oportunidad al entrenador Díaz.

De cuna humilde

La mayor motivación de Manjarrez es un día poder ayudar a su madre y hermanos que aún siguen en el pueblo, por lo que cuando trae las ‘pilas bajas’ esa es su mejor inyección de positivismo.

“Toda mi familia está allá, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeño, tengo 6 hermanos, 4 por parte de mi mamá y dos de mi papá pero todos nos llevamos muy bien”, dijo.

“El objetivo principal y por lo que estoy trabajando es para salir adelante y poder ayudar a mi familia, pero mi sueño es ser campeón del mundo”, prosiguió.

Los planes a futuro para Manjarrez en su adolescencia era el cumplir 18 años ara poder trabajar en la mina como la mayoría de la gente en el pueblo, así que el boxeo cambió sus planes.

Su fortaleza

El cruzado de izquierda considera Manjarrez que es su mejor golpe o al menos el que siente que conecta y hace más daño al rival, pero el aguante podría ser su mejor arma.

“Me gusta mucho conectar el cruzado de izquierda, pero creo que el ritmo de combate que llevo en cada pelea es mi verdadera fortaleza, la resistencia que tengo, que como inicio la pelea, así la termino, con el mismo aire”, advirtió.

Su derrota

Una sola derrota lleva en su récord pero las circunstancias en la que se dio lo motiva a dejarla atrás y regresar al camino del triunfo

“Fue en mi última pelea con un chavo de Tijuana, me dijeron tres días antes de la pelea, llegué directamente al pesaje, ahí supe contra quien iba a pelear”, recordó.

“La verdad tenía mucho sin pelear ya que se atravesó la pandemia y no pensé bien las cosas y acepté, mi rival tenía 9-0 pero ni modo, así se aprende y ahora no queda más que pensar en regresar al triunfo.

Quién es…

Nombre: Francisco Javier Manjarrez Avitia

Edad: 23 años

Estatura: 1.59 mts

Peso: 51 kilos

Categoría: Mosca

Récord 4 (1KO)-1

Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 2000

Lugar de Nacimiento: Chihuahua

Colonia: Vista Cerro Grande en Chihuahua

Entrenador: Arnulfo ’Chico’ Castillo y Darío Díaz

SUS REDES

Instagram: javier.manjarrez.71

Facebook: Javier Manjarrez

Pelea el 22 de abril (kicker)