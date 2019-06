Podrá Ruiz pelear por una gran bolsa millonaria en revancha

Ciudad de México— Andy Ruiz ya cuenta con un brazo financiero que le ayude a negociar una bolsa repleta de millones de dólares para la segunda pelea contra Anthony Joshua.

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, el campeón mundial de peso Completo de la FIB, AMB y OMB firmó un contrato con el asesor Carlos Bremer, quien le lleva las finanzas a deportistas como Saúl "Canelo" Álvarez y artistas como Luis Miguel.

Ruiz se embolsó siete millones de dólares --su mejor bolsa como profesional-- en la primer pelea contra el inglés.

Se estima que pudiera cobrar por la siguiente pelea entre 14 y 20 millones.

"Están orgullosos de mí, muy feliz por eso, y Carlos (Bremer) me quiere ayudar, y feliz de trabajar con ellos.

"La bolsa vamos a tener que platicar, pasó esto, y estamos arriba, haciendo historia, y podemos negociar ahora una mejor bolsa", confirmó Ruiz a Cancha.

El promotor Eddie Hearn planea la pelea para noviembre o diciembre en el Reino Unido, ya sea en el Estadio de Wembley, en el Tottenham Hotspur Stadium o en el Principality Stadium de Cardiff, además de Estados Unidos.

"No tengo problema de ir a ningún lado, y sí me gustaría pelear en Londres, o también que fuera en Las Vegas, lo que sí es que debo de ir más preparado", sentenció.