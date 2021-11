Podría Selección Mexicana recibir nuevo castigo

Reforma

Ciudad de México.- La FIFA ahora investigaría a la FMF por un solo grito en la visita de la Selección Mexicana a Canadá, en Edmonton, durante la pasada jornada de Eliminatoria Mundialista.

De proceder un castigo, la Federación considera que ya habría una persecución.

"Creo que sí hay actitudes de ciertos personajes, en el caso del partido en Canadá hay un reporte del Comisario en donde se dice que una persona en el público le gritó algo a alguien del cuerpo técnico canadiense y por eso nos quieren sancionar, si fuera ese el caso, sí, yo pensaría que hay persecución.

"Espero que no sea el caso, vamos a esperar, ojalá que no se confirme, pero si van a hacer el análisis de lo que dice cada una de las personas en todos los estadios del mundo, difícilmente va a haber gente en los estadios", dijo el presidente de la FMF, Yon de Luisa, durante la visita a la casa del Embajador de Qatar en México, a un año de la Copa del Mundo.

La FIFA establece que la seguridad y otras cuestiones durante un partido son responsabilidad de la administración local, por eso sorprende que ahora se pueda castigar nuevamente al Tricolor.

"Una sola persona en el estadio de Edmonton, además no nos indican qué gritaron. No sabemos (si era afición mexicana). Lo reporta el Comisario del partido y no dice ni quién ni qué. Nos quieren sancionar a nosotros. Todavía no llega una notificación oficial de la Comisión Disciplinaria, pero sí viene en el reporte del Comisario, lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos", expresó.

La FMF está en espera de la resolución de la Comisión de Apelaciones de la FIFA, ante la sanción de dos juegos a puerta cerrada, los próximos dos de Eliminatoria Mundialista, contra Costa Rica y Panamá.

"Estamos diciendo que el protocolo no fue aplicado por parte de la FIFA y nos sancionaron en el paso uno del protocolo que ellos mismos aplicaron, cuando se debe sancionar en el paso tres", dijo De Luisa.