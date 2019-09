Pogba se suma a larga lista de lesionados del United

Manchester, Inglaterra (AP) — Manchester United, mermado por lesiones, podría sufrir la ausencia de siete de sus titulares para el duelo ante Leicester el sábado, luego que Paul Pogba y Anthony Martial se convirtieron en los más recientes elementos en ser descartados por el técnico Ole Gunnar Solskjaer.



Luke Shaw, Diogo Dalot y Eric Bailly continúan fuera de las canchas, mientras que Martial sigue inactivo por un problema de muslo y Pogba aún no se recupera de una lesión de tobillo.



La participación de Aaron Wan-Bissaka y Jesse Lingard está en duda tras separarse del plantel de la selección de Inglaterra para las eliminatorias de la Eurocopa con dolor de espalda y enfermedad, respectivamente.



“La sala de tratamiento ha estado ajetreada y lo sigue estando”, dijo Solskjaer. “Por ello, realmente no sabemos quién va a estar disponible".



United inició la temporada con una victoria frente al Chelsea pero no pudo apuntarse otro triunfo en los siguientes tres partidos antes de la pausa internacional por fecha FIFA. Leicester ha tenido un sólido arranque de campaña con dos victorias y dos descalabros.