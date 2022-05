Pone a Chivas como fuerte candidato al título

CDMX.- Roberto Alvarado le puso a Chivas la etiqueta de candidato a título y habló de todo lo que quiere seguir haciendo con el equipo, luego de su primer torneo en el Rebaño. Además, calificó el duelo ante Pumas, como un clásico.

"Desde el principio veo a Chivas como un fuerte candidato al título. Si bien no nos había ido muy bien, ahora que cerramos de la mejor manera, para mí Chivas es un gran equipo, con mucha calidad, que ha venido de menos a más. Ahora lo más importante es este partido de repechaje, no podemos pensar en los cuatro partidos y lo que ya hicimos, ni en la Liguilla. Este partido del domingo es lo más importante y sólo pensamos en eso porque si no ganamos, aquí se acaba el torneo. Pero sí creo que Chivas es un serio candidato a pelear por el título. Vamos a insistir, sacrificarnos lo más que podamos para dar ese salto a la Liguilla y pelear por el campeonato", aseguró.

El cierre de Chivas fue perfecto, logrando cuatro victorias consecutivas que los dejó solamente a un punto de llegar a la liguilla de forma directa.

Alvarado también aseguró que el duelo ante los Pumas es de vida o muerte, calificando el choque como un clásico.

"Obviamente siento que sí es una gran rivalidad porque los dos son equipos grandes, los dos tienen mucha historia. Es un Clásico, por llamarlo así, donde se debe dejar el alma, dejar todo en la cancha y ahora ellos seguramente van a venir de una final, quizá vengan motivados, no sabemos. Vamos a dejar todo porque por ahí dicen los Clásicos se juegan para ganar y vamos a dar todo para salir victoriosos este fin de semana", declaró.

Por último, el 'Piojo' Alvarado recordó las anteriores series de eliminación directa que ha tenido contra Pumas y en la de este próximo domingo con Chivas, quiere cobrar venganza.

"Por ahí me tocó hacer un hat-trick contra Pumas, pero al final nos dieron la vuelta. También me tocó en la Semifinal que nos ganan, tengo esa espinita con Pumas, que siempre es un equipo aguerrido, que siempre deja todo y en dos ocasiones salí perdiendo contra ellos. Este partido lo quiero ganar, quiero dejar todo, así como lo hicimos el partido pasado con ellos, saldremos con convicción, con ganas y siempre positivos de que podemos lograr el triunfo. Ojalá me vaya bien en el partido y pueda hacer un gol o una asistencia", concluyó.