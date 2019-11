Ponen en duda continuidad de Corona en Cruz Azul

Ciudad de México.- En Cruz Azul ya piensan en el próximo torneo. Robert Dante Siboldi no quiere repetir el fracaso y analiza el plantel que quiere tener para regresar a la Máquina a la Liguilla. Uno de los temas más barajados en los últimos días es el del portero Jesús Corona, quien podría tener competencia para el próximo torneo, o incluso salir del equipo. No obstante, el técnico resaltó la importancia de su arquero, aunque reconoció que no tiene su permanencia asegurada.

Es el capitán, es el líder, es jugador de más experiencia y que ha vivido todo tipo de situaciones, es el referente, pero también está en análisis y se tomará la decisión al final del torneo”, dijo en conferencia de prensa.

Siboldi aprovechó para desmentir que existan negociaciones con el portero Martín Campaña y subrayó que hasta que acabe el torneo, tras el partido del próximo sábado ante el Atlético San Luis, se darán a conocer los detalles de la renovación de la plantilla.

“Con base en el análisis que estamos haciendo con la directiva, no es momento ahora de hablar de qué bajas y qué altas, o si van a haber o no van a haber. Se está analizando a fondo y cuando termine el torneo se les va a informar ese aspecto”.

Sin embargo, al timonel uruguayo le brillaron los ojos cuando se le preguntó sobre la posibilidad del ‘Gallito’ Vázquez, reconociendo que es un jugador que puede ser tomado en cuenta.

“Por supuesto, para nadie es desconocida la capacidad como jugador y como persona del Gallito Vázquez, es una posibilidad más dentro de la baraja que tenemos”, finalizó.

Tras la última fecha, los cementeros tendrán vacaciones, regresarán a las actividades el 3 de diciembre para realizar exámenes médicos y posteriormente viajarán 10 días a pretemporada en playa, antes de cerrar su preparación para el torneo de Clausura 2020.