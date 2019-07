Por corrupción renuncia Paola Pliego a México; competirá por Uzbekistán

Desde el 2016 la vida deportiva de Paola Pliego no ha sido fácil. Un supuesto doping positivo alejó a la esgrimista de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Tiempo después, la esgrimista comprobó estar limpia y en noviembre del 2016, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la exoneró, según informó MedioTiempo.

Sin embargo, hoy, tras promesas de autoridades del deporte mexicano, anunció que dejará de competir por México para adoptar otro país: Uzbekistán.

Pliego dedicó un breve mensaje para Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de quien se dijo "decepcionada terriblemente con la falta de empatía".

También hacia Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien meses atrás prometió ayudarla para el proceso de los Juegos Panamericanos de Lima 2019: "Lo más valioso del ser humano es su palabra y tu palabra no vale nada. Creí en ti".

Mientras que para Alfredo Castillo, exdirector de la Conade: "me viste llorar y sufrir por algo injusto. Sabías que era inocente y no hiciste nada".

"Ante los atropellos e infamias de los que he sido víctima por las autoridades deportivas mexicanas, he decidido aceptar representar a otro país que generosamente me ha abierto sus puertas", reveló.

La atleta tendrá su primera competencia con Uzbekistán en el Campeonato del Mundo de Budapest para buscar su pase a Tokio 2020. Cabe recordar que Paola no fue inscrita por la Federación Mexicana de Esgrima en competencias internacionales de los últimos tres años.