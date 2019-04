Por irse al ''table'', Chivas suspenderá a tres jugadores al terminar el torneo

El Guadalajara casi lo consigue, casi lo logra, estaba a punto y no es la clasificación, sino irse en un semestre sin escándalo de jugadores. Pues parece que no.



Ha trascendido que tres jugadores del Rebaño tendrán que pagar una severa sanción debido a que transgredieron el reglamento interno, o sea, salieron en días que no estaba permitido, a lugares que no son de la mejor reputación.



Traduciendo: fueron a table dance… dicen. La buena noticia para los trasnochadores, dentro de lo malo, es que la sanción se aplicará hasta que termine el torneo, porque Tomás Boy quiere a todo el plantel disponible para jugar estos tres partidos en los cuales se juega la chamba.



Los señalados son Josecarlos Van Rankin, Miguel Ponce y la “Chofis”, Javier López; del primero no se tenían ese tipo de antecedentes, de los otros dos, varios.





Fuente: www.elimparcial.com