¿Por qué este Jugador de la NFL ahorra su salario casi por completo?

Ciudad de México.- Es usual que los jugadores de futbol americano cuando consiguen sus primeros cheques en la NFL, destinen parte de sus salario sino es que casi todo a comprar autos lujosos, casas con tres albercas o relojes casi del tamaño de una catedral.

Pero siempre existe una excepción a la regla y esa es el novato de los Patriots de Nueva Inglaterra, Joejuan Williams. El defensivo profundo le dijo al Boston Globe que estima que invierte al menos el 90% de su salario en ahorros, aunque en un principio tuvo que pagar deudas de sus préstamos universitarios de su madre a quien también le compró un auto.

"Voy a sacrificarme ahora para ser feliz más tarde. Puedo ir a comprarme un auto realmente lindo, puedo ir a comprarme una casa muy bonita si quisiera, puedo comprarme una cadena realmente agradable, varias cadenas, si quisiera. Pero eso no será suficiente para cuando tenga 40, 50 o 60 (años). Quién sabe cuándo voy a necesitar ese pan".

Williams, de 21 años, fue elegido por los Patriots con la decimotercera selección en la segunda ronda (No. 45 en general) del Draft de la NFL. "En la historia de esta liga, hay una mayor probabilidad de que nunca veas un segundo contrato. Si gastas tanto dinero, como, 'Oh, voy a volver el año que viene. Voy a regresar el año después de eso. Si no sucede, entonces estás en cero", contó.

Williams dijo que se interesó por primera vez en ahorrar dinero después de tomar una clase de finanzas personales en la Escuela Secundaria Father Ryan en Nashville, Tennessee. Pasó a especializarse en economía y Vanderbilt y continuó aprendiendo sobre las diferentes formas de invertir y hacer crecer su riqueza.

Williams señaló que planea establecer un programa de educación financiera para ayudar a difundir las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años, para ayudar a las personas de bajos ingresos.

"Tienen una ventaja en esta carrera", indicó Williams sobre aquellos que comenzaron a ahorrar e invertir. Para muchas escuelas públicas en las ciudades del interior, no se requiere tomar clases de finanzas personales para graduarse o incluso aprender sobre el dinero en ese sentido. Ese no es el mundo real. El mundo real gira en torno al dinero. Realmente pone a muchos niños del centro de la ciudad que no tienen muchas desventajas".





Fuente: www.elimparcial.com