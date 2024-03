¿Por qué sancionaron a Checo para la salida en GP Australia?

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Una maniobra intencional en la Q1 de la sesión de calificación del Gran Premio de Australia le costó tres puestos en la parrilla de salida a Sergio Pérez.

El mexicano, que marcó el tercer mejor tiempo de la qualy a bordo del Red Bull, acudió como los comisarios de carrera para dar su versión por obstaculizar la vuelta rápida de Nico Hülkenberg, de Haas, y ahora arrancará desde el sexto cajón.

Si bien es cierto que el alemán quedó eliminado en el primer corte y saldrá desde el puesto 16, no sabe si lo ocurrido con el tapatío lo provocó, ya que era su primer intento.

"Esa fue la primera vuelta, así que esa no fue decisiva, pero aún así no fue lo ideal. Mi segunda carrera no estaba limpia. La vuelta parecía prometedora hasta la curva 9, o en realidad desde la salida de la curva 7, de alguna manera el viento cambió y perdí un montón de tiempo de vuelta en esa recta bajando a la vuelta 9.

"Creo que (Checo) estaba durmiendo una siesta mexicana. No estaba mirando por el retrovisor. Si no prestas suficiente atención sucede todo muy rápido. Por supuesto que no debería suceder", dijo Hülkenberg.

Pérez no acumula más puntos negativos en su Superlicencia y se mantiene con 8 tantos. Para ser suspendido una carrera, tendría que llegar a 12 unidades antes de septiembre que es cuando se renueva el permiso.

Aunque Hugh Bird, ingeniero de carrera, sí le avisa a Checo que Hülkenberg estaba detrás de él, lo hace un segundo antes de que se encuentren y con otro monoplaza frenando más adelante, como consecuencia el tricolor no pudo moverse a tiempo.

"Pérez, que estaba en una vuelta de salida, estaba en el vértice de la curva y Hülkenberg tuvo que salir de la línea de carrera para conducir a su alrededor. Hülkenberg se vio obligado a levantar el acelerador y frenar antes de tiempo en esa curva.

"Los comisarios aprecian la situación dinámica a la que se enfrentaban el equipo y el piloto durante la sesión Q1, que fue descrita en la audiencia, los comisarios consideran que Pérez "Impidió Innecesariamente" a Hulkenberg y emiten una pérdida de tres puestos en parrilla, consistente con casos anteriores", se puede leer en el comunicado que compartió la Máxima Categoría.