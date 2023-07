Preparan la 6ta Cabalgata Ciclista Juárez-Parral

A las 4:00 de la mañana, para ganarle al sol, del próximo 13 de julio un grupo de 100 ciclistas empezará a rodar desde la salida de Ciudad Juárez rumbo a Parral en la séptima edición de la ‘Cabalgata Ciclista’, en la que cubrirán una distancia de 630 kilómetros en cuatro días.

Un día antes, tentativamente a las 6:00 pm en la Casa de Adobe, habrá una salida en falso en la que esperan contar con la asistencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que les dé el banderazo.

Claudio Ochoa, líder del pelotón ciclista, dijo que tienen un reto muy grande este año, aunque considera difícil que no puedan hacer, pero lo van a intentar, y es llegar a la ciudad de Delicias, lo que implicaría rodar 150 kilómetros más.

“Estamos hablando de que ya casi llegaríamos a 850 kilómetros. La gente de Delicias me dice ‘Claudio pues si tú eres de aquí toda la vida’, tengo 20 años en Juárez, ‘por qué no llegas a tu tierra’. Cada evento que hay en Delicias de ciclismo voy y me cuestionan por qué le hago el feo, porque nos implica 150 kilómetros más entrar a Delicias por la Panamericana y salir por entronque Satevó. Yo quiero hacerlo el año que entra, proponérselo a los muchachos y en lugar de tres meses prepararnos cuatro meses y hacer algo”, comentó Ochoa.

-¿Qué experiencias tiene de las cabalgatas pasadas?

“Cada cabalgata es una historia, es muy bonito, es una hazaña, hace uno muchos amigos durante todo el trayecto, prueba de ello es que ahora el presidente municipal de Villa Ahumada nos invitó a llegar.”

Ochoa invitó a las personas mayores para que no tengan miedo y sepan que sí se puede hacer este recorrido.

“Dicen ‘oiga son 630 kilómetros’, son 630 kilómetros que vamos platicando con el compañero, con el de adelante, con el de atrás, no vamos como si fueran carreras, vamos platicando bien a gusto, contando charras, que oye párate yo tengo ganas de una soda, nos paramos. Entonces, es extenuante, pero no es nada peligroso.”

-¿Cuántas horas ruedan por día?

“Depende de la etapa, la primera etapa sí son casi 12 horas, salimos a las cuatro de la mañana de aquí y llegamos casi a las 4 de la tarde a Sueco. Ahora a lo mejor vamos a tardar un poquito más porque nos van a hacer un conviciclista para que se unan.

“No le tengan miedo a la distancia, al clima, yo entreno de las 9:00 de la mañana a las 12:00 porque el trabajo no permite otra hora, ¿estoy loco?, pues sí, pero tenemos que hacerlo. El sol de arriba no cala, lo que cala es el reflejo, el pavimento”.