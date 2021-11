Presenta 'Checo' casco para GP de México

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Verde, blanco y rojo serán los colores del casco que portará el piloto mexicano Sergio Pérez durante el Gran Premio de la CDMX.

Respetando sus raíces, como ya es costumbre en cada visita de la Fórmula Uno al país, Checo no se olvidó del águila real en el centro.

"Es el más especial, me gustó mucho, a ver qué les parece. Yo elijo mucho (del diseño), siempre llevo la bandera en casco, creo que en toda mi carrera la he puesto, representando la cultura, traemos la bandera con todos los colores, de hecho adentro también la trae, con muchos elementos prehispánicos, hasta un sarape le metimos, la verdad que me encantó", comentó Pérez.

Mantenido su buen ritmo tanto en las prácticas y calificación, Checo espera que su casco luzca en lo más alto del podio frente a sus fans en el Foro Sol el próximo fin de semana.

Como muestra de la cultura, el tapatío le tiene preparada una cena a su equipo Red Bull para que conozcan un poco más de la comida tradicional.