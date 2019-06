Presenta Chivas a Oribe; revela amenaza

Guadalajara, Jal.- En su presentación como nuevo jugador de Chivas, el delantero Oribe Peralta reveló que una de las razones para dejar al América fue por una amenaza de secuestro que sufrió en la Ciudad de México.

"Hubo una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte, la verdad. A muchas personas les pasa esto, creo que no debemos de permitirlo. Fue una amenaza fuerte de secuestro hacia mi esposa y mis hijos.

"Fue una de las causas que influyó que yo estuviera acá (Guadalajara), pero no fue en su 100 por ciento", comentó Peralta a los medios de comunicación.

El ariete de 35 años fue presentado oficialmente como jugador rojiblanco y estuvo acompañado del técnico Tomás Boy, así como de José Luis Higuera, director general de Chivas.