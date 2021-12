Presenta Guatemala a Luis Fernando Tena como DT

Reforma

Guatemala.- Luis Fernando Tena fue presentado como técnico de la Selección de Guatemala, con miras al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 y con un salario de 35 mil dólares mensuales.

"Necesitamos la ayuda de todos, sumar juntos para lograr el objetivo, la idea es durar el mayor tiempo posible, por lo menos al Mundial 2026 y en eso enfocamos todas las baterías.

"Lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, pero tenemos una muy buena materia prima, el entusiasmo, muy buenos jugadores y la ilusión de ir al Mundial", mencionó el técnico mexicano.

El "Flaco" fue contratado por cuatro años, lapso en el que se sabrá si los chapines clasifican a su primer Mundial, justo en el que ya no competirán durante la Eliminatoria contra México, Estados Unidos y Canadá y con más plazas toda vez que será la primera competencia con 48 Selecciones.

El presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, reveló el monto económico del contrato.

"Llegamos a un acuerdo de 35 mil dólares. Los premios dependen del evento, de si el juego es A o B, hay mucho que está directamente en el contrato y va a estar público en las distintas redes. Es un técnico que está acostumbrado a ganar más y por eso fue el agradecimiento hacia él, sé que no es tanto el salario, sino lo que pueda colaborar", mencionó.

Agregó que el "Flaco" y su auxiliar Salvador Reyes tendrán autonomía, un absoluto respeto a su proceso y todas las armas que requieran para cumplir el objetivo deportivo.

"Y pues ayudarnos a luchar porque si al final nos unimos lucharemos por la meta que es lo que queremos, que es un Mundial. Finalmente, un Mundial de Selección mayor es lo que todos queremos, pero también están los de edad limitada que también los queremos. Deseamos que Guatemala empiece a decir presente en los Mundiales y sabemos que estos técnicos de calidad que traemos nos van a ayudar, sabemos que es un proceso largo", comentó.

El dirigente recordó que la selección chapina jamás ha asistido a una Copa del Mundo de la FIFA, en categoría mayor.

"Le damos la batuta completa. Primero, le damos la credibilidad de cuatro años de un proceso. Sabemos que en el juego que viene contra Canadá no le podemos pedir resultados, tendrá que trabajar, respetemos el proceso de cuatro años", solicitó Paiz.

'No fui menospreciado en México'

Luis Fernando Tena descartó que la apuesta por los chapines obedezca a un menosprecio sufrido en el futbol mexicano.

"No creo que haya sido así (ser menospreciado). Estoy muy contento de estar aquí. Me decían (los periodistas) que podía esperarme en México a tener otra oportunidad, pero cuando me hablan de la posibilidad de Guatemala fue inmediata la respuesta, trabajar en una Selección Nacional con el objetivo de ir al Mundial y con el entusiasmo que transmiten los directivos, mi respuesta fue automática", contó.