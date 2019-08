Presenta Nápoles al 'Chucky' Lozano

Ciudad de México.- El mexicano Hirving "El Chucky" Lozano fue presentado oficialmente con el club italiano Nápoles, donde portará el número 11.

"Escogí la playera 11 porque es un número que me gusta y me ha ido bien con él", dijo Lozano en conferencia de prensa.

El jugador se mostró alegre durante su presentación por llegar al club napolitano.

"Estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Estoy en un equipo importante formado por grandes jugadores", agregó.

Según las declaraciones de Lozano, el Nápoles era el equipo que prefería para jugar actualmente.

"Napoli siempre ha sido mi primera opción, me alegro de que todo saliera bien", indicó el ex jugador del PSV Eindhoven.