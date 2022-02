Presentan Bravos el Juárez Token

Cortesía

Una innovadora e histórica alianza es la que anunciaron ayer los Bravos del FC Juárez. De la mano de Bitsports, el club juarense se convertirá en el primer equipo de la Liga MX que utilice plataformas de blockchain para sus aficionados con el objetivo de brindarles experiencias únicas y consolidar la conexión con el club.

El equipo fronterizo pondrá a la venta community tokens para utilizarlos en una plataforma a cambio de productos oficiales del club y otras sorpresas.

La moneda que utlizará el FC Juárez y Bitsports en la plataforma de blockchain será el Juárez Token, que tendrá un valor de 10 pesos mexicanos cada uno y no será volatil, es decir, no subirá ni se devaluará su valor en el futuro; además, no tendrá fecha de caducidad.

“Estamos dando un paso muy grande en avance tecnológico para el club y la ciudad con el lanzamiento de esta comunidad digital, que busca un acercamiento de los hinchas con el club”, dijo Tatiana Fontalvo, CEO de Bitsports.

La plataforma en la que se podrán reflejar y utilizar los Juárez Tokens aún no es revelada, será hasta el 4 de marzo cuando se anuncie el sistema que se utilizará.

Con los Juárez Tokens, el aficionado podrá adquirir productos personalizados o experiencias exclusivas con jugadores y jugadoras del FC Juárez, por ejemplo jerseys autografiados, saludos personalizados, visitas a entrenamientos, recorrido por vestidores, entre otras.

La preventa de los Juárez Tokens iniciará el 1 de marzo y podrán adquirise a través de pagos con tarjetas de crédito y de débito en línea; posteriormente se habilitarán puntos de venta para pago en efectivo.

Fontalvo recalcó que este nuevo servicio que podrán utilizar los aficionados “es un medio de diversión e interacción, mas no un medio de inversión”, esto para no confundir con otros servicios de blockchain como el que utiliza el Barcelona de España, en el que su token sí es volátil, pues no tiene un valor estable.

Bitsports ya trabaja con este servicio con otros clubes de diferentes deportes en Latinoamérica; el más reconocido es la alianza que formó en diciembre del año pasado con el club de futbol Universitario de Perú. La respuesta de los aficionados peruanos fue exitosa, pues se lograron vender más de cien mil tokens en su día de lanzamiento, algo que esperan que se emule en esta frontera el próximo 1 de marzo.

PARA SABER…

- La moneda que utlizará el FC Juárez y Bitsports en sus plataformas será el Juárez Token, que tendrá un valor de 10 pesos mexicanos y no será volatil, es decir, no subirá ni se devaluará su valor. Además, no tendrá fecha de caducidad

- Con los Juárez Tokens podrás adquirir productos personalizados o experiencias exclusivas con jugadores y jugadoras del FC Juárez, por ejemplo jerseys autografiados, saludos personalizados, visitas a entrenamientos, recorrido por vestidores, entre otras.

- La preventa de los Juárez Tokens iniciará el 1 de marzo y podrán adquirirse a través de pagos con tarjetas de crédito y de débito en línea; posteriormente se habilitarán puntos de venta para pago en efectivo

- La plataforma en la que se podrán reflejar y usar los Juárez Tokens aún no es revelada, será hasta el 4 de marzo cuando se anuncie el sistema que se utilizará