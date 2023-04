Presentan queja jugadoras de su poco parecido en el FIFA 23

/ Hasta bromean que Madison Hammond parece más Didier Drogba / Sydney Leroux pide que le desinflen el pecho / Algunas jugadoras aparecen calvas

Nueva York, Estados Unidos.- ¡No se parecen!

El popular videojuego FIFA incluyó recientemente a equipos femeniles en su edición 2023, entre ellos clubes de la Champions League y 12 de la NWSL, la liga de Estados Unidos, pero varias futbolistas se quejaron de su poco parecido que tienen los avatares a ellas pese a que pasaron horas enfrente de cámaras para que escanearan sus cuerpos y sus rostros.

Y no sólo eso, sino que también tienen registrados menos habilidades y características técnicas.

Una de las más críticas fue la delantera del Angel City FC, Sydney Leroux, que en varios tuits mostró su molestia.

"Tenían la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien hasta me hizo ¡¡¡¡PECHUGONA!!!! Desínflenme un poco los senos y pónganme una camiseta distinta. Mantendré las cejas en este punto", escribió.

"Sé que esperas que las mujeres estén agradecidas de que nos hayas dado un poco de publicidad, pero por favor, deja de hacernos perder el tiempo. Algunas de nosotras somos calvas", indicó en otro mensaje.

Su compañera de equipo, Madison Hammond, también expresó su molestia.

"Alguien por favor hágame saber cuando me encuentren, ¡Madison Hammond #99 de Angel City! Porque esta ¡simplemente no lo es!", indicó juntanto imágenes comparativas.

La defensora del Houston Dash, Caprice Dydasco, indicó que agradece la inclusión, "pero esto no me representa" al ser ella morena y aparecer rubia en el juego, a lo que Katie Stengel, jugadora del Liverpool, le contestó que agradezca que le pusieron pelo.

Sarah Gorden, también del Angel City, lamentó que los creadores del juego nunca hayan visto un partido de la NWSL.

"Cuando EA Sports no me colocó entre los 10 primeros en velocidad me enojé, pero dije: 'eh, se los mostraremos'. Pero cuando me dieron una calificación de 48 en velocidad, me di cuenta de que nunca vieron y nunca verán un juego de la NWSL", indicó.