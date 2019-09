Presidente del COI promete ‘mirada distinta” a dopaje ruso

Doha, Qatar (AP) — El presidente del COI Thomas Bach aseguró que respalda la reapertura del caso de dopaje de Rusia, y prometió “una mirada distinta” a las nuevas pruebas tras denunciarse la manipulación de datos de un laboratorio antes que fueran enviados a la Agencia Mundial Antidopaje.



Bach se pronunció el viernes en una rueda de prensa al inaugurarse el Mundial de atletismo. Habló sentado junto a Sebastian Coe, el presidente de la federación internacional de atletismo (IAAF), que a inicios de semana, tomando en cuenta lo que trascendió sobre la manipulación de datos, prolongó el veto al atletismo ruso.



Treinta rusos compiten en el Mundial como atletas neutrales, sin tener bandera ni himno.



Bach esencialmente reiteró cosas que todo el mundo ya sabe: que la AMA, no el COI, está a cargo del caso, con el Tribunal de Arbitraje Deportivo como instancia para las apelaciones. Declinó especular sobre el estatus de Rusia para los Juegos Olímpicos de Tokio dentro de 10 meses.



La AMA (las iniciales en francés de la Agencia Mundial Antidopaje) le dio a Rusia un plazo de tres semanas para explicar la manipulación de los datos del laboratorio de Moscú, que se empleaba para proceder con los casos de deportistas que se doparon en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y otras competiciones. La agencia antidopaje de Rusia se expone a ser suspendida si se confirma la alteración, pero no sabe el tipo de sanciones, si las hay, por parte del COI.



“Hay un plan, siguiendo el debido proceso, y ellos tendrán una decisión por parte de la AMA y, desde luego, el COI respeta plenamente estas nuevas reglas y pasos”, dijo Bach. “Ahora mismo, no puedo especular o comentar sobre lo que hará la AMA”.



Pero el COI no siempre ha seguido los pasos de la AMA.



En 2016, el COI pasó por alto la recomendación de la AMA de expulsar a Rusia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y resolvió que las federaciones deportivas de manera individual revisaran sus respectivos. Ello propició que Rusia enviara a una sola atleta: Darya Klishina (salto largo), quien demostró que estaba limpia porque entrenaba en Estados Unidos. Pero los rusos llevaron equipos completos para las otras disciplinas.