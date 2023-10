Presume Checo Pérez casco para GP de la CDMX

CDMX.- Sergio Pérez rendirá homenaje al 'Día de Muertos" con el casco que usará durante el Gran Premio de la Ciudad de México.

En cada edición de la carrera en casa, el tapatío sorprendió a sus fanáticos con un diseño especial de la indumentaria que portará en las prácticas libres, sesión de entrenamientos y carrera, el cual fue diseñado por Karla Samantha Lozano Guzmán.

Con papel picado de color morado, rosa, naranja y verde que se usa en las ofrendas, algunas figuras de magueyes, figuras en forma de banderas verdes y la clásica frase de Never give up! también está presente.

"Me gustaron mucho los colores. Visualmente me gustó cómo se ve desde lo lejos, pero cuando lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, es algo que me gustó", dijo Pérez.

Checo, quiere convertirse en el primer conductor azteca en subir a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez y su casco podría ser el amuleto de la buena suerte.