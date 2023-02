Presume Memo Ochoa su vino

Agencia Reforma

Turín, Italia.- Guillermo Ochoa ya luce su imagen en el vino de los campeones.

El portero mexicano es el más reciente fichaje de la colección "the wine of the champions", del empresario Fabio Cordella.

Ochoa, guardameta del Salernitana y cinco veces mundialista, presumió en sus redes sociales la botella de vino, en la que su imagen, firma y nombre lucen en la etiqueta.

En la colección "the wine of champions" también hay vinos con las imágenes de los brasileños Ronaldinho, Cafú y Roberto Carlos, así como Wesley Sneijder e Iván Zamorano.

Ochoa Invitó a los usuarios a probar la bebida, aunque no se salvó de alguno que otro raspón.

"Viene con 6 agujeros y 8 canicas", publicó el usuario @jhonatan_velazquez94.

