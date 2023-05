Pretende André Jardine ser el nuevo 'Tuca'

CDMX.- André Jardine es un técnico que se sale del molde. En su infancia, fue amigo y compañero de Ronaldinho. Años después formó a estrellas como Alisson Becker (Liverpool), Éder Militao (Real Madrid) y Antony (Manchester United), y en la actualidad busca la proeza de eliminar al América en la Liguilla.

Con ese contexto, ya no parece tan descabellado que el DT del Atlético de San Luis aspire a ser el próximo "Tuca" Ferretti en México.

Ganador de 33 títulos como encargado de las inferiores del Sao Paulo y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Jardine tiene una cita hoy contra las Águilas en el Estadio Alfonso Lastras, en el juego de ida de los Cuartos de Final.

¿Cómo llegó a este desenlace quien en la niñez se codeaba con Ronaldinho en el Gremio? Lo detalla en charla con CANCHA.

"Muy temprano percibí que no conseguiría ser un jugador profesional del nivel que imaginaba porque me costaba mucho la parte física. Siempre fui técnicamente muy bueno, la verdad jugaba bien, tenía fuerza, mucha velocidad, mas me costaba la resistencia, me cansaba mucho, sufría mucho por hacer los recorridos que debía en 90 minutos.

"Con 15 o 16 años resolví no jugar más, una decisión bastante pensada para un joven... y hablo con orgullo de esto porque tuve el coraje de saber lo que quería", expresó.

El Atlético de San Luis lo fichó en febrero de 2022. Estabilizó al club en la Tabla de Cocientes y sus intimidantes multas. Dirige ya su segunda Liguilla en apenas tres torneos y ahora tiene la mejor de las vitrinas con el América como rival, cuando aún le resta un año de contrato.

"Espero pasar aquí mucho más tiempo, crear todas las experiencias que pueda. Tengo un hijo mexicano, ya tengo un vínculo muy grande y muy profundo con México, se llama Liam.

"Siempre me gustaron todas las comidas picantes, para mí fue muy fácil adaptarme, y realmente espero que sea apenas el inicio de una larga historia aquí en México, pudiera ser una historia como 'Tuca' Ferretti, de un brasileño, joven, que empieza aquí y escribe una linda historia con títulos y muchas cosas que quiero vivir aquí, para eso estoy trabajando", advirtió.

El amigo de 'Dinho'

"Muy despierto, muy malandro", así describe André Jardine a Ronaldinho, quien desde niño brillaba en las categorías formativas del Gremio de Porto Alegre.

El técnico del Atlético de San Luis tiene 43 años y aún no olvida un solo detalle de dos goles de Dinho: uno al realizar tres sombreritos a un mismo jugador y después colgar el balón al ángulo, con un tiro de media distancia, y otro al realizar la elástica de Rivelino y así anotar cuando la pelota amagaba con salir por la línea de meta.

"Ya era un fenómeno. Jugaba con un año menos que nosotros y estaba en las fuerzas básicas, aun así era el mejor, marcaba diferencia, talento impresionante desde los 9 años.

Trabajé con él hasta los 15, lo vi hacer cosas impresionantes, cada golazo, cada jugada genial, sabíamos que ahí estaba un jugador fuera de la curva, pero no imaginamos que podría llegar a ser el mejor del mundo.

"Algunos goles siguen en mi cabeza hasta hoy, algunas convivencias en concentraciones, partidos, éramos muy amigos, una persona divertidísima, un astral impresionante", expresó.

Ya como técnico, Jardine tuvo la influencia de grandes como Luiz Felipe Scolari y Tite.

"Scolari fue un entrenador muy vencedor en Brasil, el último campeón del mundo, trabajó en el Gremio, donde yo jugué, entonces tenía un contacto muy directo. Después, tuve la honra de ser su asistente en el Gremio.

"Tal vez el último brasileño que me marca de forma muy fuerte es Tite. Esta última convocatoria, antes de venir aquí, la pasé con su Comisión. Es todo un profesional, la mayor referencia que tengo hoy", dijo Jardine.

André Soares Jardine

Lugar de nacimiento: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Fecha de nacimiento: 8/Sep/1979 (43 años)

Equipos: Sao Paulo y Atlético de San Luis / Selección de Brasil Sub 20 y Sub 23

Títulos: Oro en los JO Tokio 2020