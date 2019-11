Pretende Gallegos retirar a Marco Reyes

Chihuahua.- El invicto mochitense Manuel Gallegos, está decidido a dar el salto en su carrera, el próximo 23 de noviembre cuando se mida en duelo de poder a poder con el experimentado Marco ‘Dorado’ Reyes en el Gimnasio Josué Neri Santos de Ciudad Juárez.

Gallegos Arreguín, de 22 años y médico veterinario de profesión, llega a este combate sin conocer la derrota, y con un impresionante registro de 16 triunfos, 15 de ellos por la vía irrefutable del nocaut, aseguró que ha trabajado muy duro bajo la tutela de Manuel ‘Cochul’ Montiel para llegar a este punto de su carrera; “Lo pedí y se me concedió, trabajamos en ello y hay que demostrar en el ring”, apuntó.

“Me ha costado muchas horas de sudor para estar aquí, hemos trabajado muy fuerte para esta pelea, mi compañero de gimnasio Juan Montiel ya enfrentó al ‘Dorado’ y he trabajado muy de cerca con él, sé que cada pelea es diferente pero me da mucha confianza tener a los Montiel en mi esquina, tengo la pegada para terminar muy pronto con la pelea, aunque se que no será una noche sencilla, tengo que dar lo mejor de mí y demostrar que estoy listo para lo que muchos creen imposible”, sentenció el ‘Meño’.

Reyes tiene par de tropiezos consecutivos y no conoce la victoria desde octubre del 2018 Gallegos y Reyes abrirán las hostilidades en la cartelera que encabeza el invicto juarense Bryan ‘El Niño’ Flores que arriesga el título FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en contra del peligroso japonés Hirotsugu Yamamoto; además del duelo entre la fronteriza Diana ‘La Bonita’ Fernández que se mide en otro choque de pronóstico reservado a la tres veces campeona mundial Esmeralda ‘La Joya’ Moreno.