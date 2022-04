Producirá Netflix documental del América

Tomada de Facebook / El América ha revivido en el Clausura 2022

Ciudad de México.— El América tendrá su documental en Netflix.

La plataforma de streaming estadounidense anunció la serie América vs América, en una imagen acompañada del mensaje "porque el ave se merece volar más alto".

Cada vez es más común la apuesta de estas cadenas por contar historias de competencias, clubes o personajes del mundo del deporte.

Formula 1: Drive to Survive vive su cuarta temporada. En basquetbol, The Last Dance la rompió, sobre la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls. También Diego Armando Maradona y Diego "Cholo" Simeone tienen su serie. Es más, hasta Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, tiene su documental.

Así como es posible ver la intimidad de equipos como el Manchester City o las Chivas, el América permitirá la entrada a su vestidor, en su camino a la 14.