Prohíben corridas en la Plaza México por tiempo indefinido

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal suspendió hoy, por tiempo indefinido, la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza México.

Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión definitiva en el amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, que impugna el Reglamento Taurino para el Distrito Federal y la Ley para Celebración de Espectáculos Públicos capitalina.

El Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno federal -como emisor del Reglamento Taurino de 1997-, y la empresa Tauroplaza México, tienen diez días hábiles para impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado de circuito.

Pero el tribunal colegiado no tendrá plazo para resolver. El Poder Judicial Federal (PJF) no labora durante la segunda quincena de julio y lo más probable es que los recursos de revisión serían resueltos hacia septiembre u octubre.

Salvo que sea revocada por el tribunal colegiado, la suspensión estará vigente durante todo el tiempo que le tome al PJF resolver sobre la constitucionalidad de estas normas, lo que podría tomar más de seis meses, o incluso un año, si es que el tema llega a la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, no se podrá celebrar la novillada programada para el 2 de julio, y es poco probable que se puedan realizar las dos corridas y tres novilladas anunciadas para septiembre y octubre.

Desde el 27 de mayo, cuando otorgó una suspensión provisional, el juez Bass había adelantado que, a primera vista, las normas que regulan las corridas de toros en la Capital le parecían inconstitucionales.

En la nueva sentencia, el juez desarrolla un largo estudio sobre las prácticas de la tauromaquia y el daño físico que resienten los toros de lidia durante las corridas, para justificar su argumento de que se afecta el derecho humano al medio ambiente sano previsto en la Constitución, que es lo que defiende Justicia Justa.

"La sociedad se encuentra interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales porque son seres vivos que conforman los ecosistemas y que, por consiguiente, contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano", afirmo el juez.

"A la par, la sociedad está interesada en que el respeto a la integridad física y emocional de los animales, tal como está prevista en la legislación aplicable a la Ciudad de México, no excluya de manera intencional a los toros de lidia bajo la única idea de que participan en un espectáculo tradicional: inicialmente, porque el valor cultural de éste no encuentra protección Constitucional conforme a los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia; pero, además, porque son seres vivos y como tales también aportan servicios ambientales cuyo valor, conforme al principio de precaución, no puede ser puesto en duda", agregó.

Los precedentes de la Corte se refieren a peleas de gallos, no a tauromaquia, pero el 15 de junio, la Segunda Sala del máximo tribunal discutirá por cuarta sesión un proyecto que invalida la declaración de las corridas de toros como patrimonio cultural del Estado de Nayarit.

Este miércoles, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado Administrativo había confirmado la suspensión provisional otorgada por Bass, luego de un intenso debate entre sus tres magistrados.

La magistrada disidente Rosa Iliana Noriega sostuvo que no está claro el vínculo de la tauromaquia con el derecho a un medio ambiente sano o la preservación de algún ecosistema, y advirtió que los argumentos de este amparo también se pueden utilizar para pedir al Poder Judicial que frene la matanza de animales para alimentación.