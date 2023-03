Promete Cocca respetar identidad del Tricolor

CDMX.- Diego Cocca, técnico de la Selección Mexicana, ya dejó claro que el Tri siempre será fiel a su identidad y no especulará contra rivales, sea el equipo que sea.

"Somos la Selección Mexicana de futbol y cada partido es importantísimo. Se juegue contra quien se juegue, tenemos que estar preparados, entender el contexto, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, hacerlo de la mejor rival, tener una identidad y ganar", aseguró Cocca este miércoles en conferencia.

"Tenemos una forma para ganar, no comparto el ganar como sea, es una forma para la Selección y la encontraremos".

El entrenador comentó que está tranquilo de cara a su debut mañana ante Surinam, por la Concacaf Nations League.

"Uno se pone presión si piensa en lo malo que puede pasar, pero yo pienso en lo bueno. Lo bueno es que estamos empezando un proceso, que tendremos un Mundial, no me limita si son jóvenes o veteranos, lo importante es que sean mexicanos", apuntó.

"Acá no hay Selección A o B, acá está la Selección Nacional de México. Por rendimiento debe haber competencia interna y necesitamos que cada jugador esté a su máximo nivel".

Aún no le duele no haber ido a Qatar

Santiago Giménez cura las heridas en Selección Mexicana, pero sabe que aún debe luchar para mantenerse en la Selección Mexicana.

El delantero será el titular en el ataque del equipo que dirige Diego Cocca ante Surinam, mañana por la Concacaf Nations League, pero aún le duele no haber sido convocado al Mundial de Qatar 2022.

"Me dolió un poco la decisión de no poder ir al Mundial. Los tiempos de Dios son perfectos y me dio el entendimiento de que todo está en manos de él", explicó Giménez este miércoles en conferencia.

"Trato de estar muy centrado. Al final no he logrado nada, trato de estar con los pies en la tierra y seguir trabajando para cumplir mis sueños".

El atacante del Feyenoord, quien dijo desconocer del interés del Benfica portugués, aseguró que Surinam será un rival exigente.

"Conozco muchos jugadores de Surinam, hay mucha gente en Holanda, son jugadores de otro nivel", apuntó.

"Estoy muy ilusionado por esta nueva experiencia en Selección. Muchos ya saben lo que significa para mí estar acá. Es un orgullo".