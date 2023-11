Promete Orlando vs. Atlanta un espectáculo en la CDMX

CDMX.- Esta noche, los aficionados capitalinos al basquetbol podrán ver juventud y muchos puntos en la duela en la edición 2023 del Mexico City Game de la NBA.

La Liga regala un nuevo capítulo del romance que comenzó con la capital del País en 1992 y que tiene todavía muchas hojas que escribir.

Los Hawks de Atlanta, con el estelar Trae Young, enfrentan esta noche al Magic de Orlando, comandado por el joven Paolo Banchero, en una Arena Ciudad de México que presumirá alrededor de 20 mil almas.

Ningún país del planeta, quitando a Estados Unidos y Canadá, ha recibido tantos juegos de la NBA. El de hoy, es el número 32, y pudieran ser más si contamos cancelaciones que se dieron en el pasado.

La NBA prueba suerte en noviembre tras visitar la capital en diciembre desde hace varios años.

La ausencia de la NFL para esta campaña en suelo nacional hizo que la Liga de basquetbol agarrara la fecha de este mes, y parece que le funcionará de maravilla, pues el público reaccionó de gran manera.

El boletaje se agotó en el verano pasado y la reventa anda desde los mil hasta los 10 mil pesos.

CANCHA cuenta con información que la idea es volver a traer, por los menos, dos juegos oficiales para la temporada 2024-25.

Ya soñar en algo más grande en este momento es complicado, y más cuando la Liga prevé comenzar una expansión de dos franquicias más, rumbo al 2025 o 2026. Las Vegas y Seattle son de las ciudades favoritas para llegar, pero algunos directivos piensan que la CDMX tiene chance de soñar.

QUIERE VOLVER

La de hoy, es la primera vez en México para Hawks y les encantaría volver muy pronto, incluso, hasta cada año.

Atlanta se une a la lista de franquicias que han botado el balón en México, y el estelar Trae Young aseguró que el País tiene todo lo necesario para poder ser parte de la futura expansión de la NBA.

"Es importante no solo para los fans aquí sino también para nosotros es importante tener juegos internacionales, nosotros como jugadores que podamos venir aquí y experimentar cosas nuevas, conocer a nueva gente y experimentar una cultura distinta. Es una bendición, y estoy honrado de jugar aquí en México", apuntó Young.

La infraestructura que tiene México es de nivel NBA, y el guardia lo sabe, y más después de entrenar en la Arena Ciudad de México.

"Sé que (la NBA) va a expandirse. No se sabe cuáles ciudades serán las elegidas, pero no me preocuparía venir aquí una vez al año. Esto es un gran gimnasio, una gran arena en la que estamos jugando", dijo Trae, de 25 años.

La franquicia de Georgia realizó ayer un entrenamiento en forma para el duelo oficial de la Liga. Llevan marca de 4-3, y un triunfo les caería bien para seguir manteniéndose como uno de los mejores equipos del Este.