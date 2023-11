Pueden ilusionarse con el título en Pumas

CDMX.- Los Pumas tienen casi amarrado su boleto a Liguilla directa en el Apertura 2023, y por ello el capitán Juan Ignacio Dinenno confesó que la afición auriazul se puede comenzar a ilusionar con el campeonato.

Un día antes de enfrentar a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, el paraguayo lanzó un contundente mensaje a los seguidores universitarios.

"Mientras haya posibilidades la ilusión debe estar, eso es en parte el motor de la pasión, la ilusión, la fe, la esperanza. Yo creo que sí, se pueden ilusionar de la misma manera que nosotros estamos ilusionados", dijo el delantero en conferencia de prensa.

El duelo contra el Rebaño, además de tomar relevancia por enfrentar a dos de los equipos más populares de la Liga MX, podría definir si los dirigidos por Antonio Mohamed cerrarán como locales la llave de Cuartos de Final.

"Favoritos en estos partidos no hay, se podría decir que nosotros por el hecho de ser locales. En cuanto a Clásico o no Clásico, yo creo que sí es un partido de demasiada importancia, con dos clubes de los más grandes del país", comentó Dinenno.

En tanto, el atacante sudamericano reveló lo que significa haberse metido al top 10 de goleadores en la historia de Pumas.

"Orgullo es lo primero que se me viene a la cabeza. Me siento orgulloso de pertenecer a este club y lo he dicho siempre. Poder quedar en un registro tan importante como es el top 10 de goleadores me hace sentir orgulloso", sentenció.