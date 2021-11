Pueden pedirle a Checo ceder victoria a Verstappen

Reforma

Ciudad de México.- En la recta final de la temporada de la Fórmula 1, Red Bull no está dispuesto a sacrificar la ventaja de 12 puntos que Max Verstappen tiene sobre el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, por lo que, en caso de ser necesario, le pedirán al mexicano Sergio Pérez que ceda la victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México.

"Nuestro principal objetivo es ganar ambos campeonatos y ambos pilotos conocen la tarea que implica lograrlo. Pero, por supuesto, en tantos escenarios, pueden suceder situaciones hipotéticas. Dependerá de dónde estén nuestros oponentes.

"Así que no puedes descartarlo, no puedes descartarlo. Nuestra preferencia sería ver, si Checo estuviera en esa posición, que ganara la carrera de casa. No hay mayor resultado para un conductor de casa, pero como equipo tenemos que estar atentos a ambos campeonatos y saber lo que está en juego y esta carrera, como cualquier otra, tiene la misma cantidad de puntos atribuibles", comentó Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

Al final del día, menciona Horner, los pilotos son parte de la estrategia que se busca emplear para ganar a final de año, así que deben respetarse las órdenes que seguirán hasta la carrera final en Abu Dabi.

"Los pilotos son parte del equipo y operamos como un equipo y es por eso que las órdenes de equipo a veces son necesarias para el mejor interés del deporte. No tengo ninguna duda de que verá más y más de eso en el final de este campeonato durante las cinco carreras restantes.

"Lo hemos visto hasta la fecha y veremos, a medida que los equipos se enfrenten entre sí, ya sea por primera vez en los pilotos o constructores o P3 en los constructores o cualquier batalla que vaya más allá de eso, la Fórmula 1 es un equipo de deporte. Todo el mundo tiene su papel que desempeñar como parte de ese equipo", finalizó