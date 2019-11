Pumas prepara ‘trueques’ de jugadores

Ciudad de México.- Mientras haya posibilidades de calificar a la Liguilla, la prioridad del técnico de los Pumas, Miguel González Míchel, será el presente torneo Apertura 2019, sin embargo, eso no impide que el estratega español también esté pensando en el futuro.

De entrada, el también exfutbolista aceptó que le gustaría quedarse al frente del conjunto universitario para la próxima temporada.

“¿Por qué no? Nadie me dice lo contrario. Yo creo que si tuviesen alguna otra intención (directivos) seguramente no planificarían conmigo”, declaró en conferencia de prensa.

Siguiendo con el tema de la planificación, el entrenador madrileño sabe que la institución no cuenta con “mucho” o “prácticamente no hay presupuesto” para reforzar al equipo, por lo que tendrán que recurrir a “trueques” o bien vender, para poder comprar.

"Tendremos que buscar otra serie de motivaciones, con jugadores de la cantera, con jugadores que van a tener más continuidad que están en el primer equipo e intentar hacer trueques, cambios y algo de imaginación. Es cierto que en traspasos no podemos entrar si no vienen a comprar jugadores, pero nosotros también estamos preparados para eso, por si vienen por jugadores, nosotros tener respuestas en el mercado”, comentó González.

Míchel no tendría problema en quedarse con la misma plantilla. No obstante, reiteró que los actuales Pumas están para ser competitivos, más allá de protagonistas o candidatos al título

“Hoy en día para estar con seguridad en la Liguilla, para estar con seguridad entre los posibles candidatos a ser campeones, quizá hace falta presupuesto. Eso no quita para que el equipo siga compitiendo. Todo el mundo querría un plantel que nos diese con seguridad estar en la Liguilla, también todo el mundo quisiera tener un entrenador mejor, pero la realidad es que tenemos que afrontar eso y que no es una noticia que no sepamos”, indicó.

“La situación es muy sencilla y muy clara. Sin presupuesto, nos quedaríamos con el mismo plantel y ese plantel, hasta el último día tiene posibilidades de calificar”, añadió.

Los Pumas visitarán al Pachuca este sábado a las nueve de la noche. A esa hora, los universitarios ya sabrán los resultados de Monterrey y Tijuana y si es que todavía tienen posibilidades de calificar a la liguilla. El cuadro auriazul necesita que ninguno de los dos equipos norteños logren la victoria.