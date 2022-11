Qatar 2022 es un Mundial de terror para el Tricolor

Doha, Qatar.- Lionel Messi tuvo 42 pases e Hirving Lozano apenas 6. Ángel di María recibió 33 veces el balón y Alexis Vega sólo 14. Los números desnudan la triste propuesta de México en el Mundial, por la que está a las puertas de una eliminación histórica, como ocurrió en 1978.

No es que el "Chucky" o Vega bajaran su rendimiento, sino que se dedicaron a correr tras la pelota. El del Napoli tuvo 74 acciones de presión defensiva y el de las Chivas 122. Leo apenas contribuyó en el pressing en 49 acciones y Di María en 46.

Mientras Gerardo Martino defiende a ultranza sus planteamientos tácticos y culpa a la prensa de contaminar a los aficionados, la Plataforma de Datos de Futbol de la FIFA lo exhibe: sotanero del Grupo C, un punto, cero goles, cinco tiros a portería, 31 faltas, seis amonestaciones, pero eso sí, ante unos entusiastas 128 mil 335 espectadores.

Ante Argentina, el "Tata" renunció a la filosofía de posesión de balón. La Albiceleste tuvo el esférico el 51 por ciento, el Tricolor el 37, mientras que el 12 restante fue tiempo muerto.

En realidad, el Mundial de México es bastante pobre. Se decía que el Tri apostaría por el buen trato del esférico y que Arabia Saudita jugaría sólo al contragolpe, pero en la realidad los mexicanos apenas suman 841 pases contra 827 de los saudíes.

Se creía que el Tricolor era el equipo más propositivo de la Concacaf, pero tiene sólo 17 intentos de gol (5 a portería), debajo de los 30 de Canadá (6 al marco).

El campeón del mundo Francia, por ejemplo, suma mil 237 pases y 43 intentos de gol.

A partir de 1986, la Selección Mexicana siempre llegó al tercer juego con la clasificación en sus manos, ya que para ese momento por lo menos tenía una victoria. En esta ocasión, ya sacó la calculadora y dependerá de vencer a Arabia Saudita y que se combine un resultado favorable en el Argentina-Polonia; de lo contrario, estará eliminada.

Acumula 100 goles en contra

La caída contra Argentina, 100 goles en contra, la penosa cifra de 28 derrotas.

Ese fue el saldo del sábado negro para la Selección Mexicana, que impuso marcas nada honrosas.

Al borde del abismo, nadie tiene más derrotas que México en los Mundiales.

Además, el Tricolor ya tiene 100 anotaciones en contra en Copas del Mundo, sólo superado por Brasil y Alemania.

El asunto es que los brasileños han jugado los 22 Mundiales y en cinco de ellos han sido campeones.

Mientras, los alemanes suman 20 participaciones y en cuatro de ellas han ganado el torneo.

México sólo ha llegado una vez al quinto partido, como local en 1986; también disputó los Cuartos de Final en 1970, pero en aquel torneo no había Octavos.

Los mexicanos han tenido que pasar muchos tragos amargos.

Además, tampoco se han podido desgastar la garganta al menos con goles a favor. El Tricolor tiene una sequía goleadora de 384 minutos en Mundiales, desde aquel partido en Rusia 2018 ante Corea del Sur.

Luego de ese duelo ante los surcoreanos, México se comió otros siete tantos, sin triunfo: 3-0 ante Suecia, 2-0 contra Brasil, 0-0 frente a Polonia y 2-0 ante Argentina.

¿Y dónde está el gol?

Si esta generación del Tricolor no quiere a pasar a la historia de México en los Mundiales en un plano negativo debe, sí o sí, meter gol en Qatar 2022.

Con cero goles anotados y con posibilidades de quedar fuera en fase de grupos, por primera vez desde 1978, la actual Selección Nacional está cerca de convertirse en la primera en no anotar en una Copa del Mundo.

Si bien el punto conseguido en el primer partido ya la salva de no ser la peor de la historia, de lo que no se salvaría es de ser la que no meta gol, porque incluso en las peores actuaciones el Tri al menos anotaba un tanto.

En Suecia 1958 e Inglaterra 1966 México tuvo su peor cuota goleadora en la historia con sólo un tanto.

Esta vez, si sigue con la escasa generación ofensiva y tiros al arco, el Tricolor que dirige el argentino Gerardo "Tata" Martino tendría la nada honrosa distinción de ser el primer equipo mexicano mundialista sin festejar un gol.

Para evitar esa bochornosa estadística, México tiene enfrente al equipo de Arabia Saudita, al que se medirá el próximo miércoles en el Estadio Lusail con la necesidad de ganarle, y golearlo de preferencia, para acceder a Octavos de Final.

En cuanto a puntos, no sería la peor actuación de un equipo mexicano, pues en Argentina 1978 perdió los tres partidos, pese a que había altas expectativas con ese equipo.

En este Mundial México ya suma un punto tras empatar 0-0 con Polonia.

Comparativos de incidencia en el juego

HENRY MARTÍN VS. ROBERT LEWANDOWSKI

HENRY

Intento de gol: 1

Progresión de balón: 0

Cruces: 0

Intervenciones defensivas: 4

Presión defensiva: 60

Se ofreció para recibir: 49

Pases: 11

Recepciones: 16

LEWANDOWSKI

Intento de gol: 2

Progresión de balón: 2

Cruces: 1

Intervenciones defensivas: 4

Presión defensiva: 49

Se ofreció para recibir: 38

Pases: 19

Recepciones: 31

ÁNGEL DI MARÍA VS. ALEXIS VEGA

DI MARÍA

Intento de gol: 0

Progresión de balón: 7

Cruces: 4

Intervenciones defensivas: 0

Presión defensiva: 46

Se ofreció para recibir: 57

Pases: 24

Recepciones: 33

VEGA:

Intento de gol: 2

Progresión de balón: 0

Cruces: 2

Intervenciones defensivas: 3

Presión defensiva: 122

Se ofreció para recibir: 27

Pases: 8

Recepciones: 14

LIONEL MESSI VS. HIRVING LOZANO

MESSI

Intento de gol: 2

Progresión de balón: 6

Cruces: 3

Intervenciones defensivas: 5

Presión defensiva: 49

Se ofreció para recibir: 56

Pases: 42

Recepciones: 51

LOZANO

Intento de gol: 1

Progresión de balón: 1

Cruces: 1

Intervenciones defensivas: 4

Presión defensiva: 74

Se ofreció para recibir: 22

Pases: 6

Recepciones: 17

COMPARATIVO CONTRA CONCACAF, ARABIA Y FRANCIA

MÉXICO

Pases totales: 841

Pases completados: 709

Cruces: 50

Intentos de gol: 17

Intentos de gol a portería: 5

Goles: 0

Intentos de gol desviados: 7

Intentos de gol en el área: 11

CANADÁ

Pases totales: 959

Pases completados: 816

Cruces: 34

Intentos de gol: 30

Intentos de gol a portería: 6

Goles: 1

Intentos de gol desviados: 15

Intentos de gol en el área: 18

COSTA RICA

Pases totales: 675

Pases completados: 541

Cruces: 10

Intentos de gol: 4

Intentos de gol a portería: 1

Goles: 1

Intentos de gol desviados: 1

Intentos de gol en el área: 1

ESTADOS UNIDOS

Pases totales: 996

Pases completados: 877

Cruces: 47

Intentos de gol: 16

Intentos de gol a portería: 3

Goles: 1

Intentos de gol desviados: 11

Intentos de gol en el área: 10

ARABIA SAUDITA

Pases totales: 827

Pases completados: 684

Cruces: 33

Intentos de gol: 19

Intentos de gol a portería: 7

Goles: 2

Intentos de gol desviados: 9

Intentos de gol en el área: 12

FRANCIA

Pases totales: 1237

Pases completados: 1109

Cruces: 57

Intentos de gol: 43

Intentos de gol a portería: 13

Goles: 6

Intentos de gol desviados: 17

Intentos de gol en el área: 34