¿Qué es el 'Boxing Day' en el futbol de Inglaterra?

Ciudad de México

El ‘Boxing Day’ es una tradición histórica del futbol inglés y una de las fechas más importantes dentro del calendario para los aficionados, ya que los equipos tanto de la Premier League, como de divisiones inferiores, tienen actividad durante la época de fiestas decembrinas.

EL ORIGEN

La primera celebración del ‘Boxing Day’ data de 1888, siendo una celebración que se extiende por todo el Reino Unido y que antiguamente en Inglaterra se conocía por ser la fecha donde la clase alta otorgaba obsequios en cajas a sus sirvientes, mismos que en la mayoría de los casos constaban de algún incentivo económico y las sobras de comida del banquete navideño.

‘BOXING DAY’ EN EL FUTBOL

La primera división de Inglaterra, hoy conocida como Premier League, se encargó de potenciar el festejo del ‘Boxing Day’, a tal grado de que hoy en día es una de las jornadas más importantes para los aficionados al futbol en todo Reino Unido.

Tanto la Premier League, como la Championship (segunda división), la League One y la League Two (tercera y cuarta División respectivamente), confeccionan partidos entre equipos con gran rivalidad o que sus ciudades se encuentren cercanas. Estos duelos regionales o clásicos tienen que ver con el día, ya que, al ser feriado, muchos trenes o líneas de autobús no tienen servicio.

¿CUÁNDO SE CELEBRA?

Cada 26 de diciembre, fecha en la que inicia el ‘Boxing Day’, hay en Inglaterra más de 40 partidos en todas las categorías de futbol, sin embargo, parece una cifra insuficiente para los aficionados al futbol alrededor del mundo, ya que nadie más juega ese día, algo que la Premier League aprovechó muy bien en su calendario.

Este año el ‘Boxing Day’ celebrará su tradicional maratón de partidos del futbol inglés en estas del 26 de diciembre al 11 de enero, incluyendo tres jornadas de Premier League, las semifinales de la Copa de la Liga y los treintaidosavos de la FA Cup.

