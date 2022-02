¿Qué sigue para Tom Brady? A esto se dedicará tras su retiro

The New York Times

Nueva York.- En los últimos años, Tom Brady se ha estado preparando para la siguiente fase de su vida, fundando la compañía de salud y bienestar TB12 Sports con su entrenador Alex Guerrero y la compañía de medios Religion of Sports y la línea de ropa Brady Brand. En el tipo de cosas que uno hace cuando siente que se acerca el final, también relató su legado en dos series de televisión, "Tom vs. Time" y "Man in the Arena".

Pero siguió postergando su retiro por tanto tiempo porque amaba el futbol y amaba ganar y fue excelente durante más de dos décadas —el mejor, de hecho— haciendo ambas cosas. Que terminara su carrera con una derrota en los playoffs parece incompatible con toda la gloria que la precedió.

Sin embargo, recordemos nuevamente la penetrante jugada final de ese juego: un gol de campo de 30 yardas de los Carneros, la pelota se movió desde la yarda 12 de Tampa Bay. Una despedida de desde la yarda 12 de Tampa Bay (12 TB) al número 12 llamado Tom Brady (12 TB).