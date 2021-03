Queda corto Donovan Carrillo en Mundial de Patinaje

Reforma

Guadalajara, Jal.- La clasificación olímpica para Beijing 2022 no fue posible para el patinador mexicano Donovan Carrillo en el Mundial de Estocolmo, aunque aún le resta otra oportunidad de conseguir el boleto.

El jalisciense terminó en la posición número 20 -de 24 patinadores- esta madrugada en el hielo de la capital sueca, resultado que lo alejó de la primera oportunidad que tenía para obtener su boleto a los olímpicos invernales del próximo año.

Pese a que la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) asigna 24 plazas olímpicas en este evento, países como Estados Unidos, Japón, Rusia, Francia, Corea del Sur y Canadá obtuvieron más de un representante por ubicarse en los primeros diez lugares, lo que dejó a México fuera.

Sin embargo el deportista de 21 años de edad tendrá una segunda oportunidad de buscar su pase a la justa en septiembre, cuando se celebre el Nebelhorn Trophy en Alemania, donde se asignarán los últimos seis puestos para Beijing 2022.

Carrillo fue el único representante de Latinoamérica que participó en el evento más importante del año para el deporte invernal y obtuvo 130.87 en su ejercicio libre, lo que sumó 204.78 a su calificación final, su mejor marca personal.

Con el tema musical "Perhaps, Perhaps, Perhaps", en una versión de Carlos Rivera con Daniel Boaventura, el tricampeón nacional incluyó siete saltos triples y dos dobles, incluida una combinación triple Axel - triple Toe, en lo que fue su tercera experiencia mundial después de Milán 2018 y Saitama 2019, donde terminó en el lugar 22 y 33 respectivamente.

Oro para Estados Unidos

El estadounidense Nathan Chen ganó su tercera medalla de oro mundial con un programa sin errores en el que aterrizó cinco saltos cuádruples y fijó un nuevo récord para un programa libre con 222.03 puntos.

Con varios traspiés en su rutina, el japonés Yuzuru Hanyu, dos veces campeón olímpico, consiguió el bronce, mientras que su joven compatriota Yuma Kagiyama se colgó lo plata en su debut en la categoría senior.