Queda Neymar absuelto de fraude y corrupción

Barcelona, España.- Una corte española absolvió este martes a Neymar y a los demás acusados en un juicio de fraude y corrupción asociado al fichaje del brasileño en 2013 desde el Santos al Barcelona.

"La Audiencia absuelve a Neymar y el resto de procesados por corrupción entre particulares y estafa", indicó la Audiencia de Barcelona en un comunicado sobre el fallo publicado, que exculpa a todos los señalados por la compañía brasileña DIS.

Además del jugador del París Saint-Germain y sus padres, fueron igualmente ex culpados dos ex presidentes del Barça -Sandro Rosell y Josep María Bartomeu- y un ex dirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, así como el propio FC Barcelona y la empresa que gestiona la carrera del delantero en este extenso proceso iniciado hace siete años por DIS.

Sin embargo, la corte indicó el martes en un comunicado que "no se ha probado la simulación contractual y tampoco la finalidad de perjudicar a DIS".

El veredicto no es una sorpresa, dada la decisión de la fiscalía española de retirar todos los cargos durante el juicio. Eso dejó solos a los abogados de DIS defendiendo su posición.

En un principio, DIS había pedido una pena de cinco años de cárcel para Neymar, de 30 años. Pero tras la retirada de la fiscalía española, los abogados habían reducido sus reclamaciones a dos años y medio de prisión.