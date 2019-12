Quiere Aguilera evitar fracaso del América en torneo

Ciudad de México.- En el América no importa ser finalistas de Liga. El central Emanuel Aguilera advirtió que será un fracaso el torneo en caso de no vencer al Monterrey.

"América si no gana títulos es totalmente un fracaso, por lo que significa el club, por ser el más ganador de México, por su historia, por todo, estamos totalmente obligados a ganar esta Final", expresó el zaguero al finalizar el entrenamiento en Coapa.

En las últimas horas en el medio futbolístico hay una inclinación a poner favorito a Rayados por lo realizado en el Mundial de Clubes.

Aguilera descartó que sea una falta de respeto el que le quiten a las Águilas dicha etiqueta.

"Falta de respeto no, no sé si ayuda tampoco, somos dos equipos muy buenos que lo hemos demostrado a lo largo de la Liguilla y va a ser una linda Final, los dos equipos proponen mucho juego ofensivo y va a ser parejo y abierto.

"América siempre va a ser favorito por lo que exige su institución e historia", comentó.

Emanuel dijo que el nivel futbolístico exhibido por los Rayados no cambia la percepción que tenía sobre su contrincante.

"Hizo un gran partido, jugándole de igual a igual a un equipo tan importante como Liverpool, uno de los mejores del mundo, no se notó la diferencia de Liga.

"Desde antes de que fuera al Mundial de Clubes sabíamos que es un gran equipo (Rayados), con muy buenos jugadores y muy bien dirigidos por el 'Turco', así que lo han demostrado en toda la Liguilla, en el torneo y en este Mundial de Clubes", expresó.

El zaguero espera que el América extienda el contrato de Miguel Herrera, un técnico que ha influido mucho en su carrera.

"Sí, primero porque él me trajo a México y luego acá, votaría porque renueve", comentó.