Quiere 'Bonita' destronar a la 'Barby'

Ciudad de México.- Diana Fernández quería con Mariana Juárez y se le cumplió su deseo, pensando en hacer un cambio de estafeta en el trono.



La "Bonita" y "La Barby" se enfrentarán por el Campeonato Mundial Gallo del CMB, que tiene en su poder la capitalina, el próximo 15 de junio en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, Chihuahua.





Por primera vez, esta plaza fronteriza será sede de un combate boxístico de título del mundo, lo que deberá aprovechar Fernández al tratarse de su ciudad natal.

Es la oportunidad que me gané a base de triunfos y de mucho esfuerzo. Estoy muy contenta, preparándome, consciente de que la clave estará en el trabajo que estoy haciendo en compañía de todo mi equipo. Voy a pelear ante mi gente y no puedo quedar mal, al contrario, eso me da el extra", comentó Diana.





Para derrotar a la "Barby", la juarense sabe que se necesitarán más que ganas y juventud, pues no sólo se trata de una de las históricas del pugilismo femenil mundial, sino que atraviesa por un gran momento, como lo demuestran las siete exitosas defensas que acumula del trono de las 115 libras.

Tengo que esforzarme mucho para tomar ese lugar (de campeona). Ella ya tuvo su momento de gloria, ya tiene su trayectoria, y ahora viene el mío", agregó La "Bonita", quien presume 20 peleas ganadas y 2 perdidas, siendo su último tropiezo ante Lourdes Juárez, hermana de la "Barby".