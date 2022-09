Quiere Checo Pérez llegar fuerte al GP de México

Ciudad de México.- Checo Pérez intentará aprovechar este receso que cayó en la Fórmula 1, por la cancelación de la fecha en Rusia, para llegar en la mejor forma y fuerte al Gran Premio de México.

"Es mi prioridad, llegar en un momento muy bueno de mi temporada y sueño con ganar el Gran Premio de México, esperemos que todo nos salga bien en estas dos próximas carreras y llegar muy fuertes a América, Austin, México. Preparándonos muy fuertes, trabajando muy intenso con el equipo, he estado en comunicación con ellos, en el simulador, test de Pirelli después de Monza", comentó Checo en un Live de uno de sus patrocinadores.

Tras el receso de verano, Checo subió al podio con el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, que lo hizo recuperar el subliderato del campeonato, el cual lo cedió de nuevo ante Charles Leclerc, de Ferrari, con el quinto y sexto puesto en Países Bajos e Italia, respectivamente.

En las últimas ocho carreras, luego del triunfo en Mónaco y la segunda posición en Azerbaiyán, Pérez sólo subió al podio en dos ocasiones y tiene dos retiros. Desde el GP de Austria, el mexicano ha dicho que no se siente cómodo con el mejorado RB18, actualizaciones que van más hacia el estilo de manejo de Max Verstappen.

"En las últimas carreras, conforme ha ido evolucionando el auto se me ha ido alejando y quizás no me he adaptado al nuevo auto, pero es algo que está en mí, estoy trabajando con mi grupo de ingenieros para regresar. Soy el mismo piloto de hace seis meses, no hay ninguna diferencia en ese sentido. La Fórmula 1 es mucho de pequeños detalles, dos décimas hacen una diferencia y creo que eso ha sido la clave", señaló Checo.

"En Monza tuve una muy mala clasificación, es verdad, pero tuve una de mis mejores carreras en cuanto a ritmo, fui muy competitivo, pude recuperar bastante, pero al final del resultado no fue y todo se ve peor de lo que en verdad fue. En Singapur le vamos a dar la vuelta y aún llevamos una buena temporada, hemos tenido unas malas carreras, pero fuera de ellos ha sido un buen año".

Checo Pérez y la Fórmula 1 estarán de vuelta el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre en el circuito callejero de Marina Bay.