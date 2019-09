Quiere Chivas romper maleficios

Guadalajara.- El Guadalajara intentará esta noche, en Morelia, terminar con su maleficio cuando juega de visita.

Con Tomás Boy como DT, las Chivas no han podido ganar fuera de casa ni ligar triunfos en la Liga. Después de vencer al Atlas, buscarán la victoria frente a los Monarcas.

"El jugar de visitante nos ha costado y eso de repente no nos ha ayudado a ligar victorias, al final de cuentas cada partido es un avance para el equipo, un paso a paso para llegar al punto de ligar dos, tres o cuatro triunfos, que es lo que necesitamos", explicó Alan Cervantes, volante rojiblanco.

¿Cambia el equipo cuando juega de visita?

"No, de hecho la mentalidad es la misma, siempre buscamos sacar el resultado en casa y afuera, de pronto nos ha costado porque la confianza que tenemos en casa no es la misma que tenemos afuera, pero trabajamos para mantener esa misma mentalidad", respondió.

Cervantes alertó a sus compañeros y a la afición sobre el Morelia.

"Sería un error subestimar al rival. Morelia es un equipo que ha ganado 10 de sus últimos 12 puntos, está en zona de clasificación y va a salir con todo a querer ganarle a las Chivas, es lo que todo equipo hace contra nosotros.

"Debemos estar convencidos de lo nuestro, lo que trabajamos, lo que entrenamos y lo que nos pide el cuerpo técnico; posteriormente, analizar sus cualidades y debilidades para contrarrestarlas, y marcar el partido a nuestro favor", agregó.

Cervantes, de 21 años, es uno de elementos de las Chivas considerados para el Preolímpico.

Así lo dijo:

Alan Cervantes, mediocampista de las Chivas

"Debemos jugar como si fuera el partido más importante del torneo y nos hemos venido afianzando en esa parte: pronto seremos ese buen equipo que deseamos como visitante".